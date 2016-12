Mariah Carey juega a ‘I Don’t Know Her’ con Madonna, Gaga, Ariana, Britney, Taylor…

Mariah Carey, la reina de la Navidad, como todos los años, ha hecho dos apariciones divertidas recientemente: una en el Carpool Karaoke y otra este domingo en Watch What Happens Live. En esta se ha prestado a jugar a ‘Does She Know Her?’, un concurso basado en su famosa frase convertida en meme “I Don’t Know Her“, referida en su momento a Jennifer Lopez, con la que ha coincidido, según esta, en multitud de ocasiones.

Además de justificarse con un gracioso “tiendo a olvidarme de las cosas”, Mariah Carey ha dicho que no conoce a Demi Lovato (“no la conozco tampoco, por lo que no le diría nada”) después de que Lovato fuera crítica con el modo grosero en que una y otra vez se había referido a Jennifer Lopez o a Ariana Grande.

Además de preparar un piscolabis en directo, Mariah se ha prestado a jugar a ‘Does She Know Her?’ con Madonna, Lady Gaga, Ariana Grande o Britney Spears. Dice que nunca “ha tenido una conversación con Madonna”, que sí “ha coincidido con Lady Gaga” (esta fue a un concierto suyo, como Katy Perry), que no conoce a Ariana Grande y que Taylor Swift es “encantadora”, aunque cree que solo ha coincidido muy de pasada en un cuarto de baño con Miley Cyrus. Buenas noticias: a la que sí conoce y le encanta es Britney Spears. Muy divertido montaje (vídeo 1) aunque en el bruto (vídeo 2) se la ve incómoda en bastantes ocasiones.