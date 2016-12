Evripidis and his Tragedies presentará su pop clásico pero extraño en Madrid en febrero

Este verano, Evripidis and his Tragedies, el proyecto del barcelonés de origen griego Evripidis Sabatis, publicaba nuevo disco, ‘Futile Games of Space and Time’, un trabajo de pop clásico con cuerdas pero producido con visión extraña que contiene canciones destacadas como ‘Dreamboat’, ‘Fifteen Again’, ‘Bedrooms’, o el tema titular que parecen aptas para el fan medio de Vincent Delerm, Jens Lekman o Belle and Sebastian. Evripidis presentará este bonito disco el próximo 4 de febrero en el Teatro del Arte de Madrid junto a Nine Stories, el proyecto de Nacho Ruiz. Las entradas están disponibles en Ticketea.

Además, hace unos días Evripidis estrenaba un elegante videoclip para ‘Futile Games of Space and Time’, en el que aparece acompañado de objetos geométricos. “La idea detrás del vídeo es posicionar diferentes objetos y al cantante de manera que cambios externos los modifiquen”, se explica en Youtube. “Hay dos cambios básicos y la combinación de ambos, el movimiento de luz (tiempo) y el movimiento de cámara (espacio) y los objetos serán modificados incluso cuando estén completamente inmóviles. Los objetos representan la totalidad del cosmos de la misma manera que los sólidos platónicos lo hacían en la cultura griega antigua. Lo que vamos a ver es una especie de secuencia onírica que mezcla imágenes de Evripidis con todos los objetos en movimiento constante, lleno de simbolismo y ritmo”. Dirige Ignasi Casas.