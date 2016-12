Se acerca el nuevo disco de Goldfrapp

Desde 2013 no hemos escuchado nada nuevo de Goldfrapp. El grupo exprimió su último disco, ‘Tales of Us’, editado en septiembre de 2013, con buenos singles y buenos vídeos hasta el verano de 2014, cuando lo reeditó junto a los mencionados vídeos y un disco en directo. ¿Toca nuevo disco de Goldfrapp? Sí y, de hecho, ya se acerca.

Esta semana, el grupo ha colgado una intrigante imagen en las redes sociales con el hashtag #goldfrapp7 que retrata a dos mujeres con el cabello blanco y con lo que parece barro untado en sus brazos y manos. Naturalmente se trata de un nuevo disco (sería el séptimo del grupo), si bien con Goldfrapp la curiosidad reside siempre en la dirección que tomará el dúo para su nuevo proyecto: se supone que le toca disco dance, puesto que el anterior era folk (esta es la línea que ha seguido siempre en su carrera), pero esta es, de momento, un misterio.

En los últimos, la mitad masculina de Goldfrapp, Will Gregory, ha actuado junto a su Moog Ensemble, precisamente una orquesta de sintetizadores antiguos a través de la cual ha interpretado a Bach vía Wendy Carlos, mientras Alison se ha dejado ver por las Islas Canarias, desde donde ha colgado una serie de fotografías preciosas en su cuenta de Instagram, o hidratándose la piel para Navidad, como podéis ver en la curiosa imagen que so adjuntamos abajo.

into the future x #goldfrapp7 @goldfrappmusic Una foto publicada por Alison Goldfrapp (@alison_goldfrapp) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 8:02 PST