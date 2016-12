The xx entran en la lista de Los 40 Principales, disgustando a algunos de sus fans

The xx son una de las entradas de la semana esta Nochebuena en la lista oficial de Los 40 Principales. La cadena de PRISA continúa con su cambio editorial tras haber incluido en sus listas de este año singles de Fangoria, Sidonie, Love of Lesbian, Crystal Fighters o Miss Caffeína. De hecho, la semana pasada aparecían entre las 50 canciones más radiadas del país ‘Cuando no me ves’ de Love of Lesbian y ‘Ácido’ de Miss Caffeína gracias al apoyo de esta emisora. Eso sí, esta semana ambas han desaparecido de ese top 50 aunque siguen en lista de 40.

Los 40 Principales llevan varios días radiando ‘On Hold‘, lo nuevo de The xx, invitando a sus oyentes a opinar si quieren que el tema llegue a entrar en la lista oficial. Hoy la canción es entrada en el número 36, mientras el single colaborativo de Zayn y Taylor Swift aparece en el puesto 30. Sin embargo, a algunos talifans indies no les ha molado nada que The xx suenen en Los 40.

En Twitter se han registrado opiniones como “ayer casi me dan ganas de apuñalarme cuando sonó el nuevo single de The XX en Los 40. ¿QUÉ COÑO HACÉIS, XX? NO OS VENDÁIS” o “Como se ponga The XX ahora de moda… mira no quiero, por qué tiene que salir en los 40”.

Curioso si recordamos que ‘Intro’ de The xx ha sido banda sonora de casi todo o que el debut del grupo llegaba a despachar 1 millón de copias en todo el mundo. Aparte de que ya quisieran muchos de los que ocupan posiciones en la tabla de Los 40 Principales vender 1 millón de copias de sus álbumes, hay que preguntarse por qué The xx sí pueden estar listados en la emisora de música pop más importante de Reino Unido (son “B listed” en Radio One de la BBC) y en España tenemos que seguir con estos planteamientos tan marcianos. En nuestro Facebook hay un largo debate al respecto.

Como se ponga The XX ahora de moda mira no quiero, porque tiene que salir en los 40. — Paula✨ (@paxladams) December 22, 2016

Además los 40 es como súper pop comercial todo, y the xx es indie, qué raro todo 😹 — M (@miriamgarcxx) December 22, 2016

Ayer casi me dan ganas de apuñalarme cuando sonó el nuevo single de The XX en Los 40.

¿QUÉ COÑO HACÉIS, XX? NO OS VENDÁIS — Principitu (@Mar2Lazaro) December 24, 2016