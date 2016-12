Muere Rick Parfitt de Status Quo

Rick Parfitt, guitarrista y también cantante ocasional de Status Quo, ha fallecido en un hospital de Marbella a los 68 años este 24 de diciembre. Venía arrastrando problemas de salud desde hacía años y ha muerto a consecuencia de una grave infección tras haber ingresado con una herida en el hombro el pasado jueves. Al parecer, había sufrido una caída.

Junto a Francis Rossi, era el único miembro original de la banda que permanecía en sus filas hasta (casi) hoy. El comunicado sobre su muerte informa de que Rick estaba “deseando lanzar su carrera en solitario el año que viene con un disco y una autobiografía que planeaba, siguiendo a su salida de las actividades y giras de Status Quo por prescripción médica”. Su salida de Status Quo definitiva se produjo durante el verano de 2016. En 1997 ya había sufrido un infarto tras el cual los médicos le habían dicho que podía “morir en cualquier momento si seguía con su estilo de vida de drogas, tabaco y tales cantidades de alcohol”. Pudo salir adelante, si bien en 2011 y en 2014 sufría otros infartos, este último en el autobús de gira.

Entre los músicos que han lamentado su muerte, como recoge el NME, destacan Brian May, The Who o Midge Ure, entre muchísimos otros. Status Quo serían número 1 en Reino Unido con cuatro de sus muchos álbumes, si bien curiosamente no lo conseguían con los dos que contendrían sus principales clásicos, ‘Whatever You Want’ (1979) e ‘In the Army Now’ (1986).

Foto: Facebook.