The Raveonettes ya han completado ‘Rave-Sound-of-the-Month’, su “anti-álbum”

Como contábamos hace poco menos de 12 meses, el dúo danés The Raveonettes, compuesto por Sune Rose Wagner y Sharin Foo, ha pasado 2016 lanzando poco a poco su último álbum, lo que ellos denominaban “anti-álbum”. Y no, no tenía nada que ver con el último disco de Rihanna, sino que lo han llamado así porque han ido desvelando cada una de sus doce canciones mes a mes.

Hoy, con el lanzamiento de ‘Pendejo’, una aventurera outro de 12 minutos que contrasta con la brevedad pop de los otros 11 cortes, culminan ‘Rave-Sound-of-the-Month’, que es como parece que se llama en realidad el álbum. En ‘Fast Food’ encontramos ecos de melodías doo wop (‘Run Mascara Run’), un poco a la manera en que las entiende también David Lynch, sonidos saturados y distorsión, a la salud de sus inicios shoegaze, pero también una interesante tendencia al pop electrónico (‘This World Is Empty Without You’, ‘Junko Ozawa’).

El álbum tendrá una edición física en CD y LP que se financia a través de un crowdfunding que aún está activo. Mientras, el grupo ha ido añadiendo las canciones mes a mes en sendas playlists de Spotify y Youtube, si bien en ellas aún no aparece ‘Pendejo’ y están en orden inverso a su aparición. Parece más lógico que sea al contrario, con el tema de 12 minutos como último corte, y nos hemos permitido hacerlo así en la playlist de Spotify que encontraréis más abajo incrustada.

Quizá habrá quien note que este año The Raveonettes también han lanzado otro single, ‘NVRLND’. Sin embargo, este no pertenece a ‘Fast Food’, sino que el grupo la compuso exclusivamente como “banda sonora” para un cómic de mismo título que reimagina la historia de Peter Pan en el futuro, en el que el legendario personaje literario es un cantante de rock en una banda llamada Lost Boys, los Chicos Perdidos. Su vídeo a cargo del autor del cómic, Dylan Mulick, y rodado en el famoso club The Smell de Los Ángeles tiene bastante gracia.