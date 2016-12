‘Menos mal’ que vuelven Me and The Bees

Con el triste chiste que usamos como título matamos dos pájaros de un tiro: contamos que vuelve a la actividad discográfica el trío barcelonés Me and The Bees y damos el título de su nuevo álbum, ‘Menos mal’. Bueno, también hay un tercer pájaro, porque en verdad sería una pena perder un grupo como ellos, con su gusto por la sencillez y las melodías redondas.

Me and The Bees publicarán este disco a lo largo del primer trimestre de 2017 a través del sello La Castanya. Se ha grabado en los estudios Cal Pau de Sant Pere Molanta con la producción conjunta de Joan Colomo y Dalmau Boada. Colomo también se a ocupado de las mezclas del disco y la masterización ha ido a cargo de Victor Garcia en Ultramarinos Mastering.

En ‘Menos mal’, Me and The Bees prometen no variar demasiado las virtudes expuestas en discos como ‘Fuerza Bien’ y ‘Mundo Fatal’ (del que se extraía la estupenda ‘Love and Fun’ cuyo vídeo tuvimos la suerte de estrenar en JENESAISPOP). “Me and the Bees vuelven a demostrar que son las reinas de la melodía, arqueólogas de la canción perfecta, la armonía mágica, el estribillo inmediato”, dice su nota de prensa. En ‘Menos mal’ “mantienen el objetivo de pasárselo bien ellos y hacernos la vida más feliz a nosotros, y a su vez siguen ampliando el rango de tonalidades y matices de su música”. ‘Spinnin´’ es el primer avance que presentan del disco y muestra todo eso que esas palabras tratan de explicar.