Rebecca Ferguson actuará en la investidura de Trump solo si puede cantar ‘Strange Fruit’

A Donald Trump le está costando sudor y lágrimas encontrar a un artista popular que acceda a actuar para él durante su investidura el próximo 20 de enero. De momento ha programado a Jackie Evancho, una cantante de 16 años que se dio a conocer en ‘America’s Got Talent’ en 2010, cuando tenía 10 años, y que ha vendido millones de copias de sus discos desde entonces gracias a su fusión de pop, ópera y música clásica. Además, como es habitual, actuarán en la investidura el Coro del Tabernáculo Mormón y las Radio City Rockettes.

Si todos los artistas populares que han sido contactados por el equipo de Trump para actuar en su investidura salieran a la luz, probablemente atenderíamos a una lista larguísima de nombres. No todos estos artistas harán pública la oferta de Trump, pero sí lo han hecho Céline Dion, Elton John y John Legend (que han declinado públicamente) y ahora Rebecca Ferguson, una cantante inglesa que se dio a conocer en el ‘X Factor’ británico en 2011, donde quedó segunda, y que es autora de discos como ‘Heaven‘ o ‘Superwoman’.

Nunca habríamos adivinado que Ferguson, una cantante discreta donde las haya, generaría titulares por doquier en las últimas horas por ningún motivo, pero así ha sido. La cantante no solo ha confirmado en Twitter que ha sido contactada para cantar en la investidura de Trump sino que ha asegurado que aceptará la oferta bajo una condición, la de poder actuar en ella con una canción política como es ‘Strange Fruit’, el emblemático himno anti-racista de Billie Holiday.

Este ha sido el comunicado de Ferguson en Twitter: “[Actuaré en tu investidura] si me dejas cantar ‘Strange Fruit’, una canción con enorme importancia histórica, que ha sido prohibida en Estados Unidos por ser demasiado controvertida, una canción que habla a toda la comunidad discriminada y maltratada de este país, una canción que nos recuerda cuánto el amor es lo único que puede conquistar el odio en este mundo”.

Si Trump aceptara la oferta, lo cual no parece tan improbable dadas las circunstancias, estaríamos ante una investidura histórica. La decisión de Ferguson es valiente porque acepta la invitación del próximo presidente de Estados Unidos para confrontar sus ideales y los de su equipo (que cuenta ya con nombres de la política estadounidense notorios por sus ideales racistas) en su propia toma de poder. Y con una canción que describe el linchamiento a hombres y mujeres negros de Estados Unidos con verdadera crudeza.

Curiosamente, Ferguson editó un disco de versiones de Billie Holiday en 2015, ‘Lady Sings the Blues’. No contenía ‘Strange Fruit’ pero sí ‘My Man’ y ‘All of Me’, entre otras.