Las canciones más exitosas de 2016 en todo el mundo

Mediatraffic publica hoy también su lista de canciones más exitosas de 2016. A la cabeza ‘Can’t Stop the Feeling!‘ de Justin Timberlake, elegida con bastante gracia por la revista Time como la peor canción del año. A continuación, el tema editado por Sia a finales de 2015 que definitivamente se convertía en hit el pasado verano (con ‘The Greatest’ al final no ha pasado tanto, aunque al menos aparece en este top 40) y ‘One Dance’, el éxito definitivo de Drake, su primer número 1 en solitario. Destaca el caso de Justin Bieber, pues ocupa el 20% del top 20 con dos de los singles de ‘Purpose’, en verdad editado en 2015, y con sus colaboraciones con DJ Snake y Major Lazer, a la postre prácticamente empatadas a puntos (los números de Mediatraffic de singles no reflejan ventas reales o streamings en concreto).

Hay que destacar el éxito de The Chainsmokers y Twenty One Pilots, ambos con varias canciones en el top 40, y toda una curiosidad en el mundo Rihanna: su canción más exitosa este año no ha sido ‘Work’ sino ‘This Is What You Came For’ con Calvin Harris. Otras canciones dance que han triunfado han sido las de Mike Posner, Alan Walker y Jonas Blue. Zayn y Shawn Mendes, a diferencia de lo que sucedía en álbumes, aparecen, mientras que entre las ausencias destacadas hay que destacar la de Beyoncé. Quizá por haber pasado del streaming, quizá por la falta de apoyo de radios, ningún single de ‘Lemonade’ está entre lo más exitoso del año, aunque sí su colaboración para el álbum de Coldplay.

La parte baja de la tabla deja buenas noticias para la banda sonora de Pink, el miniéxito veraniego de Adele tras haber convertido ‘Hello’ en una de las canciones más exitosas de todos los tiempos con 11 millones de puntos y para Meghan Trainor, cuyo ‘No’ no fue un flop total después de todo.

1.-Can’t Stop The Feeling! – Justin Timberlake – 8.575.000

2.-Cheap Thrills – Sia – 8.193.000

3.-One Dance – Drake feat. WizKid & Kyla – 8.150.000

4.-Closer – The Chainsmokers feat. Halsey – 7.132.000

5.-Love Yourself – Justin Bieber – 6.527.000

6.-7 Years – Lukas Graham – 6.490.000

7.-This Is What You Came For – Calvin Harris feat. Rihanna – 6.470.000

8.-I Took A Pill In Ibiza – Mike Posner – 6.140.000

9.-Stressed Out – Twenty One Pilots – 5.794.000 (Total: 6.009.000)

10.-Don’t Let Me Down – The Chainsmokers feat. Daya – 5.710.000

11.-Work – Rihanna feat. Drake – 5.295.000

12.-Work From Home – Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign – 5.176.000

13.-Let Me Love You – DJ Snake feat. Justin Bieber – 5.084.000

14.-Cold Water – Major Lazer feat. Justin Bieber & Mø – 5.062.000

15.-Heathens – Twenty One Pilots – 4.890.000

16.-Cake By The Ocean – DNCE – 4.883.000

17.-Sorry – Justin Bieber – 4.479.000 (Total: 8.325.000)

18.-Starboy – The Weeknd feat. Daft Punk – 4.303.000

19.-Treat You Better – Shawn Mendes – 4.144.000

20.-Pillowtalk – Zayn – 3.790.000

21.-This Girl – Kungs vs. Cookin’ On 3 Burners – 3.754.000

22.-Faded – Alan Walker – 3.681.000

23.-Hymn For The Weekend – Coldplay ft Beyoncé- 3.639.000

24.-Hello – Adele – 3.588.000 (Total: 11.157.000)

25.-Panda – Desiigner – 3.515.000

26.-Me, Myself & I – G-Eazy feat. Bebe Rexha- 3.195.000

27.-24k Magic – Bruno Mars – 3.182.000

28.-My House – Flo Rida – 3.177.000 (Total: 3.260.000)

29.-Stitches – Shawn Mendes – 3.158.000 (Total: 5.552.000)

30.-I Hate U, I Love U – Gnash feat. Olivia O’Brien – 3.152.000

31.-The Greatest – Sia feat. Kendrick Lamar – 3.026.000

32.-Send My Love (To Your New Lover) – Adele – 2.904.000

33.-Too Good – Drake feat. Rihanna- 2.790.000

34.-Ride – Twenty One Pilots – 2.776.000

35.-Fast Car – Jonas Blue feat. Dakota – 2.705.000

36.-Side To Side – Ariana Grande feat. Nicki Minaj – 2.594.000

37.-Just Like Fire – Pink – 2.569.000

38.-No – Meghan Trainor – 2.544.000

39.-We Don’t Talk Anymore – Charlie Puth feat. Selena Gomez – 2.526.000

40.-One Call Away – Charlie Puth 2.485.000 (Total: 2.566.000)