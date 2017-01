Buenas noticias para Kanye y Azealia: Leticia Sabater también apoya a Trump

Leticia Sabater, autora de ‘La salchipapa’, entre otros grandes éxitos de nuestro país como ‘Mr. Policeman’ o ‘Leti Rap’; y del tuit de 2016, ha concedido una entrevista a Tentaciones con motivo de su nuevo single, ‘Toma pepinazo’, que sale este año. La canción es un número de electro reggaetón sobre una infidelidad en la que “ella sale triunfando” y pretende conquistar sobre todo al público vegetariano. Sabater la describe como la versión vegetal de ‘La salchipapa’. Dice que el videoclip sale en febrero, así que el single tiene que estar al caer.

En el punto más interesante de la entrevista, Sabater habla de política y se moja con Donald Trump, futuro presidente de Estados Unidos, a quien sí considera un buen presidente. “A mí sí me parece buen presidente”, dice textualmente. “Una persona que se ha arruinado dos veces y que ha vuelto a ser millonario, creo que de finanzas sabe más que nadie. No estoy de acuerdo con él en el tema del racismo, pero bueno. No ha ganado por casualidad”.

Sabater, sin embargo, se considera apolítica en la entrevista y niega ser de derechas a pesar de que en 2013 llegó a describirse como “artista del Partido Popular”. “No creo en la política”, dice ahora, “yo solo quiero lo mejor para mi país”. Por eso, porque no es de izquierdas ni de derechas, asegura, apoya a Trump. “No me parece un político a la antigua usanza”. Pues lo mismo que opina Kanye West.