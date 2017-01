Donald Trump califica a Meryl Streep de “sobrevalorada” tras su discurso en los Globos de Oro

La pasada noche se entregaron los célebres premios Globos de Oro 2017, en los que la película musical ‘La La Land’ ha batido récords de galardones. Pero, casi tanto como este hecho, la otra gran noticia que deja esta edición es el discurso que ofreció la actriz Meryl Streep en agradecimiento por el premio Cecil B. DeMille, por toda su carrera artística. Diferentes vídeos de su intervención se están haciendo virales tanto por la emoción de sus palabras como por el mensaje contra el próximo Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque sin citarle de forma explícita, en su discurso Streep cargó contra el estilo autoritario y faltón de Trump, así como contra su discurso hacia la población inmigrante (“Hollywood está lleno de extranjeros, de forasteros”, dijo Streep) y hacia la prensa, coincidiendo con el hecho de que estos premios los entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Especialmente significativo ha sido su recuerdo de la burla que Trump dirigió en campaña contra Serge Kovalevski, un periodista de The Washington Post que padece artrogriposis (un síndrome congénito que afecta a los músculos) y que fue imitado de forma burlona por el político. “Este instinto por humillar a alguien en público, por un poderoso, se filtra en la vida de todos, porque de alguna manera da permiso a otra gente a hacer lo mismo”. También ha tenido unas palabras de recuerdo para su amiga recientemente fallecida Carrie Fisher (la ha llamado “Princesa Leia”), a la que interpretó en el film inspirado en su vida ‘Postales desde el filo’.

Ante la repercusión de las palabras de Streep, Trump no ha permanecido al margen, fiel a su estilo. Más bien al contrario, en mandatario ha usado su cuenta de Twitter para arremeter duramente contra la actriz, a la que ha calificado de “sobrevalorada” y de la que ha dicho que es una “lacaya” de Hillary Clinton (la intérprete de ‘Memorias de África’ participó activamente en la campaña de la candidata Demócrata). También ha negado que se burlara de Kovalevski, sino que simplemente le “humilló” por teóricamente demostrar sus mentiras sobre él. Y todo esto sin que el magnate haya tomado posesión de su cargo aún. Vienen cuatro años moviditos.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017