Sia, a por la canción del verano 2017 con el tema que rechazó Shakira

Estamos a 13 de enero, pero hay razones para pensar que Sia puede aspirar ya al título de la canción del verano. Ya lo ha hecho antes. ‘Elastic Heart’ salía en 2013 y triunfaba en 2015, ‘Cheap Thrills’ salía en 2015 y triunfaba durante el verano de 2016, y este ‘Move Your Body’ se recupera ahora y sabe Dios cuándo podría triunfar.

La canción estaba incluida en su disco editado hace ahora un año, ‘This Is Acting‘, reeditado a finales de 2016 con varios extra, entre ellos, ‘The Greatest‘ y una nueva mezcla de este ‘Move Your Body’ que, inicialmente, rechazaba Shakira (recordemos que ‘This Is Acting’ se componía de temas rechazados por otros artistas). En el nuevo vídeo no vemos a Maddie, la protagonista de los vídeos de ‘Chandelier’ o ‘Elastic Heart’, pero sí su forma y la identificativa peluca de Sia.

Situado en 1987, como aprovechando esa pequeña moda de llevar éxitos actuales a los años 80, es toda una metáfora del baile y el lenguaje corporal como forma de expresar sentimientos o expresarse a uno mismo. Una niña parece alcanzar la plena libertad cuando escapa de las garras de sus padres en una sesión de fotos freak para mezclarse con otros personajes en plan photoboom. No es el mejor vídeo de Sia, pero desde luego tampoco es un aburrido “lyric video” al uso. Sí, en efecto, se está repitiendo la jugada de ‘Cheap Thrills’.

Os dejamos también con la mezcla original de la canción.