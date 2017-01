‘This Is What You Came For’ funciona como balada ochentera

Después de ver ‘Work’ en todas las listas de lo mejor del año cuesta creerlo, pero la canción más exitosa de Rihanna durante 2016, pese a no haber sido número 1 ni en Reino Unido ni en Estados Unidos, es ‘This Is What You Came For’, un “featuring” para Calvin Harris. Así lo estima Mediatraffic y cierta lógica en Spotify: ambos temas suman justo más de 600 millones de reproducciones en Spotify cuando ‘Work’ salió en enero y ‘This Is What You Came For’ en abril.

La última es ahora noticia después de que una versión en modo balada ochentera con tintes de R&B apareciera en Youtube en las últimas horas de 2016. La nueva versión se acerca a las 100.000 reproducciones mientras estéticamente se alternan imágenes del vídeo original con otras que muestran a Rihanna como cantante de aquella década en la que a duras penas había nacido.

Como recuerda NME, este falso ejercicio de revival ya había salpicado a Justin Bieber cuando se presentaron versiones retro de dos de sus éxitos recientes, ‘What Do You Mean’ y ‘Love Yourself’. La primera de las dos fue un pequeño hit en Youtube pese a que Bieber sí que ni siquiera había nacido en los años 80.