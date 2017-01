Muere Larry Steinbachek de Bronski Beat

Larry Steinbachek (izquierda), uno de los teclistas y percusionistas de Bronski Beat, ha muerto a los 56 años como consecuencia de un cáncer. Parece que su fallecimiento se produjo a finales de 2016 aunque solo se hizo público ayer. El grupo se formó en 1983 cuando el a la postre cantante de los Communards y artista en solitario Jimmy Somerville pasó a compartir piso con Larry Steinbachek y Steve Bronski.

Su primer álbum ‘The Age of Consent’, editado en 1984, sería número 4 y disco de platino en Reino Unido, dejándonos dos cosas importantes: su título hacía referencia al debate sobre la edad legal para tener relaciones homosexuales (en aquella época eran 16 años en muchos países europeos, pero 21 en Reino Unido), y ‘Smalltown Boy’, una de las canciones más identificativas de los años 80. El segundo disco de Bronski Beat se editó ya sin Sommerville y no obtuvo el mismo éxito, por no hablar del tercero de 1995.

Las últimas noticias situaban a Steve Bronski trabajando en el regreso de Bronski Beat junto a Ian Donaldson, uno de los miembros que se incorporaban en 1994.

Jimmy Somerville ha recordado a Larry en Facebook con una demo de ‘Screaming’. “Éramos jóvenes, valientes y determinados. Demasiado FUERA para quedarnos dentro”, indica en referencia a la expresión “salir del armario”. “Gracias por ese momento, Larry”, concluye. Por su parte, Marc Almond, que colaboró con Bronski Beat en la versión de ‘I Feel Love’ que cerraba su debut, ha lamentado en Twitter también la muerte de Larry.

Os dejamos con el vídeo de ‘Smalltown Boy’, una temprana muestra de homoerotismo, homofobia y libertad sexual cuando prácticamente nadie hablaba de ello.

Very sad to hear of the young death of Larry Steinbachek. Enjoyed working with Bronski back in the 80's and having a big hit with them

— Marc Almond (@MarcAlmond) January 13, 2017