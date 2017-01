Loalwa Braz, cantante de la ‘Lambada’, encontrada muerta

Loalwa Braz, vocalista de Kaoma y de hecho para muchos, “Kaoma” a secas por mucho que el grupo Kaoma fuera francés y ella la vocalista invitada brasileña, ha muerto a los 63 años. Su final es todo lo trágico que se nos puede ocurrir, pues ha sido hallada muerta en un coche quemado cuando estaba cerca de su casa, en el norte de Río de Janeiro. Todavía no se han esclarecido las circunstancias de su muerte, pero la policía sí se ha referido a un crimen, en concreto ha indicado que “se ha iniciado un procedimiento policial para esclarecer las circunstancias del crimen”. Las autoridades investigan si el suceso está relacionado con otro incendio ocurrido en una casa vecina del barrio de Barreira, en Saquarema, que según Globo y recoge El Mundo, podría tratarse de la vivienda de la cantante.

La ‘Lambada’, una de las mejores canciones del verano de todos los tiempos, si no la mejor, fue la canción más vendida en España de todo el año 1989 según el libro de la SGAE ‘Sólo Éxitos’. Llegó al número 1 de las listas de singles en agosto de aquel año y permaneció en esa posición durante 13 semanas. Quizá por su carácter latino en algunos países no fue un clásico como lo es aquí y sólo fue top 40 en Estados Unidos y no entró en las listas británicas. En verdad era una adaptación de los temas ‘Chorando se foi’ y ‘Llorando se fue’, pero dio lo suficiente de sí como para inspirar otros grandes singles del debut de Kaoma como ‘Dançando Lambada’ o ‘Mélodie d’amour’.