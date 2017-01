Alanis perdió 5 millones de dólares, estafada por su mánager, sin enterarse siquiera

Que nadie sienta pena por Alanis Morissette o por que nunca haya sido capaz de volver a acercarse ni siquiera remotamente a las cifras de venta de su primer disco internacional, ‘Jagged Little Pill’. Cuando vendes más de 30 millones de copias de un álbum del que eres prácticamente la única autora (letras por Alanis, música por Alanis y Glen Ballard) y tienes tan poca gente con que repartir la tarta, eso te garantiza ser rica de por vida.

Tanto que puedes perder 5 millones de dólares de nada sin enterarte. Es lo que ha pasado en Los Ángeles, donde se acusa al ex mánager de ella y otros artistas de estafarles 7 millones de dólares entre mayo de 2010 y enero de 2014 (sí, 20 años después de ‘Jagged Little Pill’). 5 de esos millones pertenecían a Alanis y 2,3 a otras cinco personas cuyo nombre no ha salido a la luz. El estafador, Jonathan Todd Schwartz, se quedó la pasta argumentando “gastos personales y variados” (BRAVO!) y cuando le pillaron mintió y dijo que lo había invertido en un negocio de marihuana ilegal (BRAVOx2!), según informa Billboard.

Alanis solo se ha enterado de que todo este dinero faltaba de su bolsillo cuando se cambiaba de management, apostando por GSO Business. “La compañía está muy contenta de traer justicia”, indica orgulloso un portavoz y no es para menos. Habrá acusación personal por parte de Alanis.

La noticia deja un sabor más amargo todavía sobre una de las canciones más bonitas de Alanis, ‘Unsent’. Era una carta a ex novios y esto es un caso laboral, pero uno de los protagonistas era un “Jonathan” que no tenía la honestidad por virtud. Atención a la letra premonitoria: “Dear Jonathan, I liked you too much / I used to be attracted to boys who would lie to me / And think solely about themselves / And you were plenty self-destructive for my taste at the time / I used to say the more tragic the better / The truth is whenever I think of the early 90’s / Your face comes up with a vengeance / Like it was yesterday”.