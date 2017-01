Amaral: “Creemos que nuestro próximo disco va a sorprender”

Sentarse a hablar con Juan Aguirre y Eva Amaral siempre es un ejercicio interesante. Sobre todo porque, a pesar de lo que a priori se pudiera pensar, Amaral nunca se comportan como lo superfamosos que son. Juan, de hecho, me reconoce de una entrevista anterior de hace 7 años; y no solo eso, sino que se acuerda de que antes llevaba gafas y ahora no, así que nuestra conversación empieza, precisamente, hablando de un tema tan apasionante como nuestras experiencias con la cirugía ocular. Hasta que yo, percatándome de que no he puesto todavía la grabadora, corto torpemente (pero de forma inintencionada) la conversación, anunciando que voy a empezar a grabar.

El dúo es noticia porque está presentando ‘Nocturnal: Solar Sessions’, un álbum que precisamente es una vuelta de tuerca del anterior. Juan y Eva han vuelto a sentarse y han regrabado todas las canciones, una por una, generando un nuevo álbum que aunque resulta familiar, es radicalmente distinto. ‘Nocturnal: Solar Sessions’ se venderá como un disco aparte en España, pero formará parte de un disco doble que será lanzado de forma internacional y que viene acompañado también de una gira internacional, con fechas principalmente en Alemania, Reino Unido y Holanda. En nuestro país tienen shows en Barcelona o Coruña.

Empecemos hablando, si os parece, del pasado concierto del 5 de enero. Tocasteis en el Teatro Real junto con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. ¿Cómo se vive eso sobre las tablas?

Eva: “Increíble. El hecho de pisar ese escenario ya es algo ilusionante. Verlo sin gente todavía dentro, lo precioso e impresionante que es…”

La verdad es que desde el público, que yo también estuve, fue emocionantísimo. Estuve además dándole al refresh ahí el día que salieron las entradas.

Juan: “Sí, recuerdo ese día. Nosotros no teníamos nada que ver con la venta de entradas pero claro, la gente entraba a nuestras redes preguntando”.

Eva: “Y nosotros no podíamos hacer nada”.

Juan: “De hecho, no podíamos darles más información de la que nos mandaban”.

La información, de todos modos, estaba. Ponía que las entradas saldrían tal día a las 10 de la mañana, y tal día a las 10 de la mañana ahí estaban… ¡Es un poco como cuando compras entradas para macroconciertos tipo Madonna y sabes que tienes que estar ahí para no perdértelo!

Juan: “La verdad es que estuvo soberbio”.

Eva: “Además, nos encantó el trato que nos dio la banda, los músicos son súper afables y nos trataron de maravilla. Lo hicieron todo muy fácil en todo momento”.

Juan, ¿cómo fue para ti compartir protagonismo en la parte instrumental con tantos músicos?

Juan: “El primer día de ensayos me llevé amplis y el equipo habitual que uso con Amaral, con toda la tecnología… Y luego me di cuenta de que todo lo que fuesen efectos de sonido muy precisos no encajaban, porque la banda no sigue un tempo tan rígido. También descubrí que determinados timbres y sonidos que usamos habitualmente con las guitarras no empastaban bien con los timbres acústicos de la orquesta. Tuvimos que adaptarnos un poquito, y me encantó porque hubo momentos en los que era tal la masa de sonido que venía de la orquesta que no hacía falta una guitarra, así que me centré en hacer segundas voces a Eva, que también me encanta”.

¿Cómo surge esta idea? Porque es un poco más marciana que la idea de Navidad que quizá todos tengamos en la cabeza, de concierto filarmónico en plan el Concierto de Año Nuevo.

Juan: “¡Es que es marciana total! Nos llamaron un mes antes en plan “¿os gustaría hacer esto?”. Y nosotros encantados. La única condición que les pusimos fue que nos dejasen retransmitirlo por streaming, porque en principio el Teatro Real tiene una aureola un poco elitista, restringida… Confiamos en César (Guerrero), que hizo un trabajo intenso, y fue quien se escuchó nuestras canciones para poder vestirlas con los arreglos orquestales. Aprendimos una pasada, fue muy grato”.

Eva: “He de decir que este concierto lo hace la Banda Sinfónica todos los años, es de ellos, y suelen tener a un invitado diferente cada año”.

¿Vais a repetir, tenéis planeado repetir con alguna Banda Sinfónica, aunque sea en otra ciudad?

Eva: “Es goloso, sí…”

Juan: “No nos ha dado tiempo ni de pensarlo ni de digerirlo. Una vez que acabamos el día 5 por la tarde, lo que veíamos era el año que nos espera… ¡que no nos deja demasiados huecos!”.

Eva: “Ya el día 7 estábamos en el Actual, en Logroño, tocando… pero sí es algo que estaría bien, aunque no sabremos cuándo podrá volver a suceder”.

En el caso de que vuelva a suceder, un comentario recurrente a la salida era que ojalá lo hubierais grabado en DVD o en audio…

Juan: “Eso es algo que nos han dicho del concierto del Real y de la gira…”

Eva: “Sí, esa es nuestra intención. Queremos cerrar la gira en Madrid, en octubre, y nos gustaría grabarlo”.

“Queríamos huir del concepto de reedición junto con material nuevo. Es una práctica de la que siempre hemos huido, porque nos parece penalizar a los fans”.

¿Cómo surge grabar ‘Nocturnal: Solar Sessions’? ¿Por qué decidís un día sentaros a grabar de nuevo todo este disco?

Eva: “Realmente no es una decisión que surja así en firme. Es una decisión fruto de lo que hemos experimentado este año con la gira, con las canciones, y muchas veces en pruebas de sonido o en descansos de los ensayos surgían aproximaciones, jugueteos con las canciones, que no tenían nada que ver con lo que estábamos preparando. De todos esos jugueteos, al final teníamos un montón de versiones, a veces muy alejadas de la original. Las teníamos ahí, no tenían ningún propósito, y cuando se decidió hacer el lanzamiento europeo de ‘Nocturnal’ pensamos que sería un buen contenido extra. En España lo lanzamos como disco independiente”.

Juan: “Queríamos huir del concepto de reedición de un disco publicado junto con material nuevo. Esto es una práctica de la que siempre hemos huido, porque nos parece que es penalizar a los fans”.

Eva: “Y nosotros lo hemos sufrido también, en plan que te tienes que comprar de nuevo un disco solo por los extras. Es un poco incómodo”.

¿Tuvo algo que ver en este proyecto aquella presentación acústica en la Joy, para los primeros compradores del disco? ¿Visteis ya potencial en las canciones para desnudarlas y rehacerlas?

Eva: “No, la verdad es que no tiene relación. En aquel concierto tocamos las canciones prácticamente como las habíamos concebido, guitarra y voz. En el ‘Solar Sessions’, sin embargo, hemos trabajado con una aproximación distinta, hay canciones y hay estructuras que han cambiado”.

En la última entrevista que concedisteis a JENESAISPOP, Eva comentaba que el disco digital permite mucha más versatilidad que históricamente otro tipo de formatos. ¿Os planteabais ya algo como esto?

Juan: “¡No, para nada! Esto surgió un día y a la semana lo estábamos haciendo, y la siguiente anunciamos que iba a salir. Lo que más nos empujó fue la propuesta de editar el disco a nivel europeo”.

Y después de la experiencia, ¿hay algún disco anterior con el que os gustaría hacer un ‘Solar Sessions’?

Eva: “(riendo) Hombre, la verdad es que nuestro primer disco… No actualizar el sonido, pero darle una vuelta. Mostrarlo de una manera más esquemática. Creo que podría ser un ejercicio curioso”.

Juan: “Yo creo que ahora mismo, y después de tener lista la gira europea, y de ver el calendario de este año, estamos pensando sobre todo en las canciones inéditas, las que aún no han visto la luz”.

¿Ya tenéis ideas?

Juan: “Sí, ¡claro!”.

“No hemos hecho nunca el mismo disco”

¿Y hay algo que podamos avanzar o es top secret?

Eva: “Secreto no es… pero todavía está un poco deslavazado. Es un poco maremágnum de ideas, de cosas que nos gustaría hacer”.

Juan: “Yo creo que la gente se va a sorprender. O tal vez creemos que se van a sorprender, pero al final han acabado aceptando que no hemos hecho nunca el mismo disco”.

Aquí os voy a pedir que seáis totalmente sinceros: ¿hay alguna canción del ‘Solar Sessions’ que os parezca que suena mejor en su nueva versión que en la anterior?

Juan: “(sin dejarme acabar) Sí, ‘La Niebla’. No suena mejor, tiene algo más primitivo. Para nada queríamos que este disco compitiera, o que la gente eligiese uno u otro. Pero ’La Niebla’ es una canción que no habíamos sido capaces de hacerla entrar en el setlist de la gira, y la versión del ‘Solar Sessions’ ahora sí va a entrar, porque tiene algo que nos lo pide”.

Eva: “Quizás encaja mejor con el espíritu de lo que cuenta la canción”.

¿Es ‘Solar Sessions’ la respuesta a que ‘Nocturnal’ os había quedado un poco oscuro?

Eva: “Hemos jugado a la contraposición de ideas, pero ‘Nocturnal’ no nos parece un disco tan oscuro. Estéticamente sí, pero las cosas que cuenta, aparentemente sombrías, hablan de la búsqueda de la luz”.

El ‘Solar Sessions’ formará parte de una estrategia de lanzamiento internacional, ¿qué esperáis del lanzamiento?

Juan: “Nunca hemos esperado nada, todo lo que nos ha venido nunca ha sido esperado. Pero siempre somos muy de mirar a cortísimo plazo. Para empezar, lo primero palpable es la gira, y nos cuentan los organizadores que los conciertos van genial, y nosotros encantados. Luego, por ejemplo, es la primera vez que vamos a tocar en Bristol y en Nottingham. Habíamos tocado ya en Londres, pero es la primera vez que se lanza el disco no solo para los muchos españoles que viven o trabajan fuera, sino que es la primera vez que hay un sello que quiere llegar a un público que no es hispanoparlante.

Esto ya nos sorprendió muchísimo en una gira en Alemania, que venían como un 20-30% de españoles y el resto no eran hispanohablantes. Nos recordaba a cuando nosotros íbamos en Zaragoza a ver a bandas anglosajonas, que igual no pillabas todo lo que decían las letras, pero te llegaba la energía, la melodía o la fuerza del sonido”.

Justo os quería preguntar por esto, porque no es la primera vez que tocáis en Europa, pero he leído en una entrevista en Mondosonoro que os habíais dado cuenta de esto que precisamente comentabas…

Eva: “Sí, pasa sobre todo en Alemania y en Holanda”.

¿Planteáis algo específico o diferente para estos conciertos?

Eva: “Aunque parece que es más difícil conectar con las letras, hay muchos que vienen porque están interesados en el idioma. Hay un fenómeno muy curioso que es que la gente que da clases de español fuera de España utiliza nuestras canciones muy habitualmente en sus clases, y viene mucha gente que está aprendiendo español, y los ves en primera fila cantando las letras. Es maravilloso. También hay mucha gente que simplemente conecta con la música, como podía pasarnos a nosotros de pequeños, que igual no entendíamos ni papa de inglés, pero nos daba lo mismo”.

Juan: “Yo, que suelo estar a la derecha de Eva en los conciertos, sí que me he dado cuenta de que en realidad no importa en qué país estés. Independientemente del idioma que hablemos, la gente responde de forma parecida a la energía: da igual dónde estés tocando, porque hay momentos en los que todos reaccionamos exactamente igual”.

¿Os habéis planteado, sobre todo ahora que os lanzáis a un mercado internacional, hacer una versión de una canción en otro idioma, al estilo de lo que hace Guille Milkyway con La Casa Azul?

Eva: “(riéndose) Hombre, puede ser muy divertido hacer una versión en japonés… ¡o en alemán, ya puestos a añadir dificultad! Si nuestros fans alemanes hacen el esfuerzo de aprenderse las canciones, cómo no lo vamos a hacer nosotros”.

Juan: “No nos cerramos a nada, pero es difícil ser fieles al sentimiento que originó la canción. Eso a veces en un idioma que no es el tuyo es más complicado, incluso aunque lo hables perfectamente”.

“Al día siguiente de la versión de ‘Space Oddity’ pensaba que me iban a atizar por todos lados”.

Eva, un año de la muerte de Bowie, y de repente te subes a un escenario a cantar ‘Space Oddity’. ¿Cómo se enfrenta uno a este momento?

Eva: “Fue idea del programa, no sé si de Pablo Novoa, de Andreu (Buenafuente) o de los dos, que me llamaron a mí para poner la voz de ‘Space Oddity’ y yo… pues encantada de hacerlo. Aunque también con un agobio de responsabilidad. Porque es un tema enorme y la canción significa mucho para mí. Hace muchos años, antes de grabar discos, ya hacíamos una versión de esa canción”.

Juan: “Sí, cuando nos conocimos, una de las canciones que solíamos hacer era esta”.

Eva: “Lo disfruté muchísimo, y me encantó cómo ellos llevaron la canción. Porque no es nada fácil hacerla con una banda con bajo, guitarra, teclados, batería…”

La acogida ha sido buenísima, es un vídeo con muchísimas vistas en Youtube, buenos comentarios… ¿Te ha sorprendido un poco? La gente tiende a ser muy sensible con los clásicos.

Eva: “(riéndose) ¡Yo pensaba que me iban a atizar el día siguiente por todas partes! Pero me ha sorprendido gratamente que a la gente le haya gustado”.

Juan: “Yo vi a Eva con los ojos cerrados, cantando esta canción tan interiorizada… A mí me encantó, lo que vi fue a una amiga cantando y a un programa, con una banda, haciendo súper televisión, muy en el aquí y en el ahora y con el máximo respeto”.

Eva: “Sí, eso sobre todo. Te puede gustar más o menos, pero la versión está hecha con el máximo respeto. Desde el mío, hasta la banda, y por supuesto el programa, que se trabajó un escenario maravilloso”.

¿Qué canción os gustaría versionar y todavía no lo habéis hecho?

Juan: “Buena pregunta… una vez nos propusieron hacer una cosilla conjunto con otro grupo. Y estuvimos hablando con León Benavente para hacer una versión de La Mode, ‘La evolución de las costumbres’. Esa canción es maravillosa. De hecho ayer, en otra entrevista, me preguntaron por una canción que me hubiera impactado. Y en lugar de irme por un clásico, elegí ‘Estado Provisional’ de León Benavente, porque la primera vez que la escuché dije “no solo me gustaría escucharla, sino que también me gustaría haberla escrito nosotros””.

“Os enviaremos la maqueta (de mi grupo paralelo) para que la saquéis en Revelación o Timo”. Juan.

Siempre habéis estado un poco en el ojo del huracán por esa batalla entre el indie y el mainstream, a pesar de que hace años que os autoeditáis bajo vuestro propio sello. ¿Nunca os habéis planteado publicar a nadie más bajo vuestro sello?

Eva: “(tímidamente) Juan tiene un grupo paralelo que a lo mejor Antártida le ficha”.

Juan: “Bueno, pero si me queda algo de tiempo para hacerlo ya os lo contaremos. (Riéndose) ¡Y os enviaremos la maqueta para que la saquéis en “Revelación o Timo”. La cosa es que cuando llega Eva y estoy probando sonidos, que son más bien como desarrollos ambientales, a veces Eva me dice “oye, esto está bien en sí mismo”. Y yo le decía “bueno, si algún día grabo todo esto, te lo paso y seleccionas””.

Ahora que hablas de montar un grupo nuevo, Juan, no sé si habéis leído las declaraciones de Trent Reznor…

Juan: “No, pero somos súper fans”.

En concreto ha culpado a las redes sociales de “la música poco arriesgada que se hace hoy” y que “los artistas hoy solo hacen música para satisfacer los marcadores de tendencia del mercado”. Ha nombrado a Prince y ha dicho que no ha visto a ningún Prince despuntar a día de hoy. ¿Qué opináis sobre esto, desde vuestro bagaje personal, de grupo de éxito después de tantos años?

Juan: “A mí me sorprende, porque NIN han utilizado como nadie la revolución digital… incluso en su sonido. Nine Inch Nails han hecho cosas que nunca se podrían haber hecho sin que el concepto musical cambiase gracias a las nuevas tecnologías”.

Eva: “Uno tiende a pensar que nosotros estamos en otro plano existencial, así que a mí sí que me sorprende la producción de un disco, o gente que hace canciones arriesgadas. Pero claro, quizá su nivel de riesgo no es el mismo que yo tengo”.

¿Cuál es vuestra percepción de la industria musical hoy en día, de las novedades?

Juan: “Yo escucho mucha música que no se hace con guitarras, y creo que Internet, la revolución digital, todo esto nos ayuda. Nos ha permitido llegar a países diferentes, a gente diferente… Yo soy muy fan de Flume, y definitivamente no me lo imagino en un contexto analógico. Y hablando del nuevo Prince, a mí el proyecto de Tame Impala, su último disco, me parece a la altura de discos de décadas pasadas, con una producción y un sonido arriesgados e interesantes”.

Eva: “Disclosure, Hot Chip… igual en menor medida pero están haciendo cosas muy bailables”.

Juan: “¿No te parece que Hot Chip enlazan un poco con lo anterior? En ese sentido no me parecen tan novedosos… Bueno, también es verdad que muchas veces estamos metidos en nuestro disco, en nuestras grabaciones, y nos da menos tiempo para investigar o para mantenernos informados”.

Yo creo que el va más por el lado de que la música nueva busca complacer, tanto a los fans como al mercado.

Eva: “A mí esto me recuerda al primer episodio de la última temporada de ‘Black Mirror’. Yo creo que él se rebela contra esa sensación de la búsqueda del eterno “like”. No estamos todavía en ese escenario, pero desde luego que podríamos terminar en él. Igual ha reaccionado un poco a lo bestia”.

Sí, él nunca ha sido de declaraciones a medias tintas.

Eva: “(riéndose) No, desde luego que no”.