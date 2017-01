Courtney Love se burla de los “hechos alternativos” de Trump riéndose de sí misma

Donald Trump ha empezado con mal pie su andadura en la Casa Blanca y de momento su equipo está indignado con la supuesta manipulación de los medios de comunicación sobre la asistencia de público a la toma del cargo. Imágenes como la mostrada por BBC comparaban el mismo evento de Obama en 2009 y de Trump en 2017, dejando claro que este fue capaz de convocar a menos público. Su equipo ha atacado a los medios indicando que no va a consentir “esta manipulación”. El jefe de gabinete de la Casa Blanca Reince Priebus ha dicho en Fox este domingo: “Frente a esa obsesión por deslegitimar a este presidente, no vamos a sentarnos y dejarlo pasar. Este gobierno va a luchar con uñas y dientes, todos los días, contra este intento de deslegitimar las elecciones”. El secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que unas 720.000 personas asistieron, y cuando en un programa de NBC se dijo que su presentación estaba “llena de falsedades”, la consejera del gobierno Kellyanne Conway respondió que no eran falsedades sino “hechos alternativos”.

Esta expresión sin sentido al menos a este lado del mundo Fringe ha sido retomada por muchos tuiteros, por ejemplo Courtney Love, siempre atenta a la actualidad, que ni corta ni perezosa ha acudido a Twitter para contar una autobiografía paralela llena de eso, “hechos alternativos”. En su lista dice que nunca se ha drogado, que tiene 25 años y que le encanta el trap.

Esta es la suma de sus mensajes recogida en NME: “Me llamo Courtney Love, nací con ese nombre en 1992. Más que nada le recuerdo a la gente a Grace Kelly y a Jackie O gracias a mis modales y educación. Nunca he tomado drogas en mi vida, ni he dicho palabrotas en público ni me he fumado un cigarrillo. Fui a Yale y me especialicé en historia japonesa y me encanta el trap. Tengo un tono perfecto y el consenso general es que mi voz suena como la de una cantante de ópera perfectamente educada, Rene Fleming, quizá. Me han educado en los clásicos, hablo griego y latín antiguo con fluidez. Mido 158 y mis medidas son exactamente las de la primera Marilyn Monroe”.

I mostly remind people of Grace Kelly or Jackie O. with my manners and polish…. #alternativefact — Courtney Love Cobain (@Courtney) January 23, 2017

I've NEVER done any drugs in my life nor have I ever swore in public nor smoked a cigarette #alternativefact — Courtney Love Cobain (@Courtney) January 23, 2017