Nicki Minaj y PARTYNEXTDOOR, a por un nuevo hit con Major Lazer

Como se había anunciado, Nicki Minaj es la co-protagonista del nuevo single de Major Lazer, avance de la esperada continuación de ‘Peace Is the Mission’, aquel disco que iba a tener dos partes publicadas en 2015, pero que se ha venido retrasando debido a los diversos éxitos de la banda de Diplo, especialmente ‘Lean On’. A la espera de conocer si este nuevo disco incluye también ‘Cold Water’ con Justin Bieber y otras de las pistas publicadas por Major Lazer, de momento esto es ‘Run Up’, un medio tiempo lleno de percusiones tropicales y alteraciones de la voz.

Nicki Minaj ha asaltado las listas de éxitos recientemente junto a Ariana Grande en ‘Side to Side’, aunque va siendo hora de recordar que la cantante no tiene disco de estudio propio hace 3 años ya, cuando se editaba ‘The Pinkprint’. En cuanto a PARTYNEXTDOOR, que en realidad es la voz protagonista de la primera parte de ‘Run Up’, es bien conocido por sus colaboraciones junto a Drake, por ejemplo.

No hay de momento fecha de edición para ‘Music Is the Weapon’, el nuevo disco de Major Lazer. De hecho, lo último que supimos es que estaba programado para enero. Mañana es día 27, por lo que de no salir ya, parece seguro que será, una vez más, retrasado.