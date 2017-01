Zara Larsson se acerca a Rihanna con Ty Dolla $ign en ‘So Good’

Ya sabéis que las nuevas generaciones de artistas no esperan a que un hit se asiente para lanzar el siguiente single. Zara Larsson es un buen ejemplo. Justo durante la semana en que su sencillo ‘I Would Like’ al fin llega a la lista española después de varios esfuerzos, ella ya tiene preparado el siguiente. ¿Quizá porque está concentrada en el mercado británico, donde ‘I Would Like’ ya fue top 2 y está a punto de abandonar el top 10?

En cualquier caso, es el momento de sumergirnos en un tema llamado ‘So Good’, que sus seguidores ya conocen de su versión en directo, pero al que ahora hay que añadir la voz de Ty Dolla $ign. Esta vez es un tema mucho menos bailable y mucho menos Kylie que ‘I Would Like’. Zara Larsson nos ofrece más bien un medio tiempo en la estela de la vieja Rihanna (sobre todo en el estilo vocal), con retazos de R&B similares incluso a los de la primera Ariana Grande.

El debut internacional de Zara Larsson tras un disco que solo salió en Suecia se espera para la primera mitad de este 2017, pero aún no se ha anunciado oficialmente ni se sabe en qué mes saldrá a la venta. Suponemos que incluirá ‘Lush Life‘, ‘Never Forget You’, ‘Ain’t My Fault‘, ‘I Would Like’ y también este ‘So Good’… ¿o habrá alguna baja?