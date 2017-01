James Blunt apuesta fuerte con un tema de Ed Sheeran que suena a Justin Bieber

James Blunt había anunciado esta semana la publicación de ‘The Afterlove’, un nuevo álbum, y desde hoy podemos escuchar ya ‘Love Me Better’, su primer single. Se trata de una fuerte apuesta del ex-soldado británico metido a cantante, pues reúne al compositor de moda en el pop rock mundial, Ed Sheeran, y al sonido de moda, el que impuso Justin Bieber en 2015 con su disco ‘Purpose’ y singles como ‘Sorry’ y ‘What Do You Mean’ (¿casualmente?, Sheeran compuso también el otro gran hit de aquel disco, ‘Love Yourself’). Curiosamente, su nuevo disco y el del cantautor pelirrojo competirán en las listas de éxitos, puesto que Blunt lo lanza el 24 de marzo. Pero son tan amigos que hasta se dice que harán una gira juntos.

El caso es que este ‘Love Me Better’, con esa combinación tan meliflua y descarada, tiene muchas papeletas de ir a convertirse en un nuevo éxito del autor de ‘You’re Beautiful‘. En ‘The Afterlove’, además de con Sheeran, ha colaborado con Ryan Tedder de OneRepublic (Adele), Amy Wadge (Ed Sheeran), Stephan Moccio (The Weeknd), MoZella (Miley Cyrus) y Johnny McDaid (Biffy Clyro).

Pese a lo que pudiera parecer, Blunt no ha terminado siendo una one-hit wonder, como demostró con ‘Moon Landing’, su álbum de 2013 que consiguió un disco de platino gracias a singles como ‘Bonfire Heart’. Además Blunt cuenta con una baza extra, que descubrimos hace un par de años: nos cae bien, ya que es sue cuenta de Twitter es una de las más divertidas del artisteo. Fiel a esto, esta semana anunciaba su nuevo disco en la red social de una manera asombrosa: saliendo de una bañera desnudo y mostrando el cacharro “de 12 pulgadas” que tenía entre las piernas.