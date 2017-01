Drag City, sello de Joanna Newsom, se rinde a Bandcamp (pero sin opción a streaming completo)

El catálogo de Drag City, el sello de Joanna Newsom y Ty Segall, dos de los cantautores estadounidenses más populares del momento (el segundo publica disco hoy), no está en Spotify ni en Apple Music ni en cualquier otra plataforma de streaming gratuito o de suscripción, lo que significa que, para escuchar sus discos, hay que comprarlos directamente, a la vieja usanza. Parte del catálogo de Drag City sí está disponible en la radio Pandora, que no obstante solo puede usarse en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, y en Youtube, aunque desautorizadamente, pues son los usuarios y usuarias de la plataforma quienes suben material con derechos de autor a la misma la mayor parte del tiempo, lo que suscitaba una mini guerra legal el verano pasado de artistas contra Youtube encarada por iconos como David Byrne, Taylor Swift o Trent Reznor de Nine Inch Nails.

Por supuesto, en una época en que todo el mundo utiliza el streaming para escuchar música, no todos ven con buenos ojos que, para escuchar un disco de Joanna Newsom, haya que pagar obligatoriamente lo que vale en una tienda (a pesar de las ventajas de calidad que esta opción ofrece), pero esta es la política de Drag City y no parece que vaya a cambiar en un futuro cercano… o no del todo.

Desde hoy, el catálogo entero de Drag City está disponible en Bandcamp, una plataforma que ofrece streaming y compra a la vez (también de merchandising), que conecta a artistas y usuarios directamente y es más justa con los primeros (supuestamente). En la página enlazada pueden encontrarse los discos de Joanna Newsom y Ty Segall (los pocos que ha publicado en el sello) así como de Scoutt Niblett, entre muchos otros (también uno de Papa M y Christina Rosenvinge). Pero ojo, Drag City da opción a streaming a una única canción por disco, no al disco completo, como era de esperar.

Os recordamos ‘Cosmia’ de ‘Ys’, el aclamado segundo disco de Joanna Newsom: