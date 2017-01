Fallece el batería de The Allman Brothers Band tras dispararse delante de su mujer

Butch Trucks, batería de la extinta banda de country y folk-rock The Allman Brothers Band, popular durante los 70 gracias a canciones como ‘Ramblin’ Man’ o ‘Midnight Rider’, se ha suicidado en su casa de West Palm Beach, Florida. El periódico Miami Herald detalla que el suicidio se produjo en realidad la noche del pasado martes, 24 de enero, cuando Truck se disparó en la cabeza, trágicamente delante de su mujer. Tenía 69 años.

Los hermanos Duane y Gregg Allman formaron The Allman Brothers Band en 1969 junto a Dickey Betts, Berry Oakley y el también batería Jai Johanny Johanson (conocido como Jaimoe). Duane murió en 1971 tras un accidente de moto, meses después de la publicación de ‘At Filmore East’, ampliamente considerada la obra maestra del grupo a pesar de ser un directo. Oakley fallecería al año siguiente, de nuevo a causa de un accidente de moto, tras la publicación de ‘Eat a Peach’. En 1973, ya con dos integrantes nuevos, The Allman Brothers Band publicó ‘Brothers and Sisters’, el disco que produjo su single más exitoso, ‘Ramblin’ Man’, top 2 en Estados Unidos.

En 2012, The Allman Brothers Band, muy influyente durante los 70 en el sonido del rock sureño estadounidense que más tarde desarrollarían grupos como Lynyrd Skynyrd o ZZ Top, recibió un Grammy honorífico por su trayectoria.