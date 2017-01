Conoce el rrriot-pop-punk adolescente de The Regrettes

Cuando una multinacional nos habla de un grupo de rock adolescente normalmente topamos con cosas como The Vamps y reafirma la postura del que no conserva la fe en la industria. Sin embargo, el caso de The Regrettes es una deliciosa excepción. Con la joven de 16 años Lydia Night a la cabeza, este cuarteto de tres chicas y un chico de Los Ángeles rompe, sin hacer nada extraordinariamente novedoso en lo musical, con la imagen de un teenager-tipo que podamos tener en 2017: de pequeña fue muy fan de Elvis, su primer concierto fue uno de The Donnas, y sí, escucha a Kendrick Lamar, pero también a Amy Winehouse, a Hinds (juramos que lo dice en su bio) y a L7, y sus colaboraciones soñadas serían con Kimya Dawson o Kate Nash.

Algún A&R bastante avispado captó al grupo para Warner y a mediados del pasado año comenzaron a lanzar sus primeros singles, canciones de base doo-wop que acaban explotando con furiosas guitarras. Temas como ’A Living Human Girl’, ‘Hot’ o la totalmente irresistible ‘Seashore’, además de vibrantes números divertidos y bailables, son reflexiones autobiográficas de Lydia que expresan su inconformismo y su lucha activa contra estereotipos sexistas, clasistas y racistas, con sencillez y claridad.

Hace unos días se lanzaba ‘Feel Your Feelings Fool!’, su álbum de debut que no se deja fuera ninguno de sus singles previos y persiste en su rrriot-pop-punk que bebe tanto de Buddy Holly como de Hole, una suerte de Vivian Girls que se dejan de amateurismo y lo-fi. O la vibración de las suecas Those Dancing Days con un toque retro. Veremos cuán lejos llegan, pero la propuesta promete.