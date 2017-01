‘Espíritu Olímpico’ de Los Planetas: ¿una gran Canción o un tema demasiado autocomplaciente?

Parte de la redacción evalúa el single que presenta el próximo disco de Los Planetas.

“Sin ser un back to roots propiamente dicho, este regreso de Los Planetas sí que va un poco al tuétano de su propuesta: pop de guitarras, sencillo y eficaz. Tanto es así que casi estamos ante un ‘Mi hermana pequeña’ adulto, un ‘David y Claudia’ maduro. Y así, ‘Espíritu olímpico’ es un caballo ganador. De (auto) producción más que limpia, cristalina (nunca antes sonó la voz de Jota tan nítida), lo que destaca es su melodía, simple e irresistible, con cierta estructura de tangos acentuada por su letra de inspiración popular. “Canción, canción y canción”, ese parece ser el mantra de la versión 2017 de Los Planetas. Y funciona”. Raúl Guillén.

“Los Planetas vuelven con una buena canción que contiene muchos de los elementos con que identificamos muchas de sus composiciones: guitarras sacadas del indie británico de los 80, letra con varias referencias a la tradición andaluza (esa cita a las cuevas de Granada en las que, sí, vive gente), un título deportivo que además no aparece en la letra y un desarrollo que esta vez huye del estribillo fácil. ‘Espíritu olímpico’, desde ya “aka “Solos tú y yo”, es bonita pero también algo autocomplaciente, pues tampoco contiene nada que justifique una espera de 7 años, que pueda sumar algún nuevo fan o que le permita enfrentarse cara a cara a la retahíla de hits del grupo que suena después de ella en Spotify. Esa colección de temas que ahora mismo sale justo después puede convertirse en su peor enemiga”. Sebas E. Alonso.

“‘Espíritu Olímpico’ parecerá más de lo mismo: que si nos hemos alejados (musicalmente) del Sacromonte, que si reiteración en estructuras y temáticas planetarias habituales, que si parece la prima sin gas de ‘Alegrías del incendio’, que quizás no se convierta en un clásico de la banda. Que sí, que vale… Pero es que me pirra porque a) Con los Planetas no tengo criterio, soy demasiado fan y, a poco que me hacen algo un poco majo, me tienen ganada, rendida y cautiva. b) Esta es una canción sencillita, tierna, clara y… ay, me liquida la guitarra tan The Cure. Esa guitarra qué bonita es. Y qué bonitos los coros de La Bien Querida, qué bonito es este pop tan encantadoramente leve… y qué bonito todo”. Mireia Pería.