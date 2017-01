Rihanna y Azealia Banks se pelean en Instagram por el veto a inmigrantes de Trump

El primer aniversario de ‘Anti‘, el último disco de Rihanna, ha coincidido por poco con la decisión de Donald Trump de vetar la entrada a Estados Unidos a ciudadanos procedentes de siete países de población mayoritariamente musulmana. La intérprete de ‘Work’ ha sido una de varias personalidades de la cultura popular que ha opinado sobre esta decisión en las redes sociales, concretamente en Twitter, donde ha escrito que “América se va a la mierda delante de nuestros ojos” y que “solo un cerdo inmoral podría haber tomado esta decisión de mierda”. Por su parte, Trump ha querido apuntar en un comunicado que el veto no es religioso sino anti-terrorista y que es similar a la prohibición temporal a la entrada de refugiados de Iraq a Estados Unidos que Barack Obama implementó en 2011.

No es novedad que Rihanna deteste a Trump, pues durante la pasada carrera presidencial se dejó ver con una camiseta… de ella llevando una camiseta con el rostro de Hillary Clinton y el pasado 21 de enero protestó al presidente delante de la Torre Trump en Nueva York durante la Marcha de la Mujer. La intérprete de ‘Kiss it Better’ tampoco es popular por meterse en fregados con otras celebridades, pero hoy es noticia por haber protagonizado uno y relacionado con política, concretamente con su estatus de inmigrante en Estados Unidos, pues Rihanna es de Barbados. Los ataques han procedido de la rapera Azealia Banks, que ha acudido a las redes sociales para opinar sobre el veto -ha dicho que no está a favor de la guerra pero que “tenemos que terminarla nosotros” y ha apoyado el cierre de fronteras por seguridad- y para apuntar que celebridades como Rihanna deberían “callarse la boca” y dejar de “castigar al presidente”. Rihanna más que nadie debería hacerlo, se entiende, porque Banks recuerda que “no es ciudadana estadounidense y no puede votar” (lo cual es cierto).

Ante estas palabras, Rihanna no ha podido resistirse a contestar a Banks y lo ha hecho en Instagram, donde ha colgado una imagen de ella con cara burlona y el subtítulo “la cara que pones cuando eres inmigrante” y otra con el rostro de alguien tapado por la bandera americana con el texto “la cara que pones cuando gritas en una habitación vacía”, ridiculizando la paupérrima popularidad de las opiniones de Banks, notable partidaria de Trump. Por supuesto, Banks ha contraatacado poco después, destacando la ironía de que Rihanna la acuse de gritar en una habitación vacía cuando ella misma la ha contestado y después con difamaciones del tipo “me abro de piernas a cualquier hijo de puta que pueda conseguir que me escriba canciones o me compre drogas” o “apenas puedo actuar en directo porque me lío los porros con metadona”.

Para terminar de entender que Rihanna se haya molestado en contestar a Azealia Banks cuando esta está con sus cosas de visita solidaria en Malawi, quizá sea pertinente recordar que la rapera escribió una canción para ‘Anti’ que Rihanna desechó (Banks llegó a acusarla indirectamente de sentirse “intimidada” por su talento para “replicar y actualizar” su sonido). Se trata de ‘La Dominadora’, una producción de Hit-Boy que Banks podría o no recuperar en su próximo largo, ‘Business & Pleasure’. Por cierto, los hashtags de Rihanna tipo #salvenlasgallinas se refieren a las gallinas que sacrifica Banks como supuesta práctica africana de brujería, que ella misma reveló en Instagram hace unos meses, cuando descubrió a sus seguidores un sótano en su casa donde había encerrado gallinas durante tres años (la rapera mostró las gallinas muertas en la red social sin ningún pudor).