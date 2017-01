4 verdades sobre el vídeo inclusivo y feminista de Ed Sheeran para ‘Shape of You’

Después de revelar el videoclip para ‘Castle On the Hill’, su reciente single de sonido Bruce Springsteen, Ed Sheeran ha estrenado el correspondiente a ‘Shape of You’, su otro single, de sonido entre ‘Cheap Thrills’ y Justin Timberlake. El vídeo es la historia de una pareja interracial que entrena para una lucha de judo. Pero es más que eso:

Es inclusivo

La actriz que interpreta a la pareja de Sheeran en el vídeo es Jennie Pegouskie (a la que puedes seguir en Instagram), que es de origen mixto, como es evidente, pues es de Seattle pero tiene rasgos afroamericanos así como asiáticos. Un guiño inclusivo a otros orígenes del que sus fans también se han dado cuenta en los comentarios de Youtube.

Es feminista

Sheeran se pasa todo el vídeo entrenando en un gimnasio para combatir con su contrincante en una lucha de judo. El final del vídeo es humorístico, pero parece contener un fondo feminista (muy pensado para el márqueting) cuando Sheeran aparece corriendo despavorido por el ring hasta que Pegouskie aparece heroicamente para salvarle: Sheeran no se hace el machote y deja que su pareja femenina derrote a su rival. Toca entrenar más, Sheeran, y comer menos pollo frito…

Sheeran se quiere

Hay mucha piel en el vídeo de ‘Shape of You’ y no precisamente de su actriz, pues es Sheeran quien presume de cuerpo (y de tatuajes) durante todo el vídeo, confirmando que se quiere más que nunca, que podría pasar por nuestra sección Hot Hot Hot sin ningún problema y apuntando a la realidad (o eso parece) de que otro tipo de belleza masculina es viable comercialmente en el mundo del pop, alejada del tipo duro de gimnasio que representan artistas como Drake, más “real”.

Es un buen vídeo pop

El autor de ‘x’ no necesitaba currarse un vídeo para esta canción que ya es un exitazo pero lo ha hecho y es muy digno, hasta el punto que recuerda a los vídeos pop de los primeros años 2000, cuando los videoclips tenían un punto muy cinematográfico, naturalmente porque había más pasta ya que se vendían más discos, no existía el streaming y Youtube no había nacido, conque los vídeos se hacían para la televisión. No es ‘Bad Blood’, ojo, pero está muy bien.

‘÷’ sale el 3 de marzo.