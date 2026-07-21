Spotify desafía a YouTube con un Top 50 global de videoclips

Hace tiempo que se habla de la muerte del videoclip, pero basta echar un vistazo a YouTube para comprobar que nunca ha dejado de estar muy vivo (Shakira y su ‘Dai Dai’ dicen hola). Spotify acaba de lanzar Music Video Charts Global, un ranking diario con los 50 videoclips más vistos de la plataforma, en un nuevo intento de llevar este formato al streaming por suscripción.

El lanzamiento viene con varios cambios para los artistas, informa Billboard. Desde ahora, los equipos podrán subir videoclips completos a través de Spotify for Artists y también «pitchearlos» al equipo editorial, igual que ya sucede con las canciones, para intentar colarlos en playlists como Best New Videos, Today’s Top Videos, Live Performances o House Party.

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Spotify asegura que la apuesta tiene sentido porque los vídeos aumentan el consumo musical. Según datos de la compañía, un usuario tiene un 64% más de probabilidades de reproducir una canción después de ver su videoclip oficial o una actuación en directo. Además, es 1,4 veces más probable que guarde o comparta el tema y un 57% más probable que siga escuchando el catálogo del artista.

El movimiento no llega de la nada. A principios de año, Taylor Swift estrenó el videoclip de ‘Opalite’ primero en Spotify y Apple Music, antes de subirlo a YouTube, convirtiéndolo en el primer gran lanzamiento pensado para esta nueva estrategia de las plataformas de streaming. Aquella maniobra, ligada a los cambios en la contabilización de reproducciones de videoclips para Billboard, sirvió de adelanto de hacia dónde quería ir Spotify.

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En realidad, Spotify lleva años tanteando el terreno. Primero llegaron los Canvas en 2019 y después los Clips promocionales. Pero fue en 2024 cuando la plataforma anunció la llegada de videoclips musicales completos, un movimiento que la situó por primera vez como rival directo de YouTube en este terreno. Ahora, con un ranking específico para vídeos y herramientas para promocionarlos, esa estrategia da un paso más.