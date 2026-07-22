Muere Joan Roca de Antònia Font a los 53 años

El diario balear Última Hora ha informado del fallecimiento de Joan Roca, bajista de Antònia Font, a los 53 años, después de una larga enfermedad.

Roca se unió al grupo mallorquín en los primeros años de su trayectoria, durante la grabación de ‘A Rússia’, y permaneció en la formación hasta su separación en 2013. Su bajo estuvo presente en todos los discos posteriores, contribuyendo al característico sonido de Antònia Font en trabajos tan celebrados como ‘Alegria’, ‘Taxi’, ‘Batiscafo Katiuscas’, ‘Lamparetes’ o ‘Vostè és aquí’.

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Con la reunión de la banda en 2022, Roca volvió a los escenarios junto a Joan Miquel Oliver, Pau Debon, Pere Debon y Jaume Manresa, participando también en el álbum ‘Un minut estroboscòpica’, que marcó el regreso de uno de los grupos más importantes de la música en catalán.

Su último concierto con Antònia Font fue el pasado junio en Mallorca Live Festival, una actuación apoteósica que nadie podía imaginar que acabaría siendo una despedida