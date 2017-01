El piquito que lo dice todo sobre la entrevista a Isabel Pantoja en El Hormiguero

Tal y como se había anunciado a bombo y platillo, la tonadillera Isabel Pantoja fue anoche la invitada estrella en ‘El Hormiguero’, el programa que lidera la franja del access-late-night en la televisión española desde hace años. Ayer, además, batió sus propios récords de audiencia, con más de 5 millones de espectadores. Obviamente había, no morbo, sino lo siguiente, por ver a la cantante en su primera entrevista televisiva tras salir de la cárcel, tras cumplir condena por blanqueo de capitales.

La entrevista se desarrolló con todo “el buen rollo” que caracteriza al programa presentado por Pablo Motos. Un “buenrollismo” que presentador e invitada escenificaron con un beso, un piquito que deja claro lo a gusto que se sintió la intérprete de ‘Se me enamora el alma’ en el programa de Antena 3. Lo hizo porque la entrevista evitó en todo momento hablar de su condena y su paso por prisión, y se centró en hablar sobre el disco de oro de su hijo Kiko, de su perrita y, sobre todo, de su nuevo disco, ‘Hasta que se apague el sol’, compuesto y producido por Juan Gabriel. El célebre mexicano, íntimo amigo de la cantante, murió el pasado agosto sin que el disco hubiera sido publicado. Isabel interpretó dos canciones del álbum en directo, acompañada por una orquesta de casi 100 músicos(!).

Las redes sociales y algunos medios han acusado a Motos y al programa de servilismo y oportunismo, ante la bondadosa entrevista. También se está recordando cuando el programa, a través de sus raps sobre actualidad, hacía mofa de la condena de la Pantoja. Hoy el director del programa Jorge Salvador ha salido al paso en una entrevista radiofónica con Nuria Roca a las críticas diciendo que, obviamente, Pantoja exigió obviar sus temas judiciales: “Isabel no quería hablar de la cárcel porque, según nos cuenta, lo había pasado tan mal que nombrar la prisión era como para una familia que ha pasado por un cáncer. (…) Isabel nos dijo que venía a promocionar su disco y a pasar un buen rato, nos pidió que no le habláramos de ello porque dijo que iba a llorar todo el rato”. Salvador ha destacado que el suyo es un programa de entretenimiento y que no entran “en temas que puedan herir al invitado”.