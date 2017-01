El tercer disco de versiones consecutivo de Bob Dylan en tres años es triple

La etapa de versiones de Bob Dylan no cesa. El músico estadounidense anuncia hoy ‘Triplicate’, un nuevo trabajo de reinterpretaciones de estándares de la canción americana que, como su propio título indica, es triple. Sale el 31 de marzo. El primer disco se titula ‘Til the Sun Goes Down’, el segundo ‘Devil Dolls’ y el tercero ‘Comin’ Home Late’.

Después de ‘Shadows in the Night’ en 2015 y ‘Fallen Angels’ en 2016, ‘Triplicate’ es el tercer disco de versiones consecutivo de Dylan en tres años, por lo que no deja de tener cierta gracia que se “triplique”. ¿Cuánto material similar ha grabado Dylan en los últimos tiempos? ¿Estará harto Dylan de sacar discos de versiones y ha optado por editar las restantes de una sola vez?

‘Triplicate’ contiene varios temas clásicos grabados o popularizados previamente por Frank Sinatra, a quien Dylan versionó enteramente en sus dos discos de versiones anteriores, pero también otros números como ‘Stormy Weather’ de Etta James, ‘P.S. I Love You’ de Bobby Vinton o ‘How Deep Is the Ocean?’ de Billie Holiday. El primer adelanto, eso sí, es una nueva versión de Sinatra, un ‘I Could Have Told You’ de arreglo orquestal meloso en el que la voz de Dylan suena especialmente natural.

‘Triplicate’ es el primer disco de Dylan después de que fuera galardonado con el Nobel de Literatura en 2016. Merecido para muchos e injusto para otros, ha sido un Nobel polémico. ¿Pero qué hay de material inédito de Dylan? Los foros del músico hablan ya de un posible nuevo álbum junto a Daniel Lanois, quien produjo el álbum de Dylan de 1989, ‘Oh Mercy’.

‘Til The Sun Goes Down’:

01. I Guess I’ll Have to Change My Plans

02. September of My Years

03. I Could Have Told You

04. Once Upon a Time

05. Stormy Weather

06. This Nearly Was Mine

07. That Old Feeling

08. It Gets Lonely Early

09. My One and Only Love

10. Trade Winds

‘Devil Dolls’:

01. Braggin’

02. As Time Goes By

03. Imagination

04. How Deep is the Ocean

05. P.S. I Love You

06. The Best is Yet to Come

07. But Beautiful

08. Here’s That Rainy Day

09. Where is the One

10. There’s a Flaw in my Flue

‘Comin’ Home Late’:

01. Day In, Day Out

02. I Couldn’t Sleep a Wink Last Night

03. Sentimental Journey

04. Somewhere Along the Way

05. When the World Was Young

06. These Foolish Things

07. You Go to My Head

08. Stardust

09. It’s Funny to Everyone but Me

10. Why Was I Born