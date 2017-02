Anímic reflexiona sobre la “indiferencia del ser humano hacia su especie” en el vídeo de ‘Glass’

Anímic, el grupo catalán autor de ‘Hannibal’, no espera hasta el viernes para publicar su nuevo disco, ‘Skin’, que ya puede comprarse o escucharse en las plataformas de streaming. Como percibirás a primera escucha, ‘Skin’ es notablemente electrónico, en especial una de sus pistas, ‘Glass’, un número bailable y delirante inspirado en la escena rave.

El grupo de Ferran Palau y compañía ha realizado videoclips para todas las canciones del disco, que estrena hoy simultáneamente a través de varios medios. JENESAISPOP revela en primicia precisamente el correspondiente a ‘Glass’, una obra en blanco y negro dirigida por Marc Ortiz que parece relatar la violación a un joven “errático, indefinido y marginal” por parte de un hombre adulto y las secuelas psicológicas que esta experiencia deja inmediatamente después en su vida, como la culpa o el odio a sí mismo, que atormentan a nuestro protagonista hasta prácticamente acabar con él.

Marc Ortiz escribe: “para mí el punto de partida fue la misma temática sobre la que trata la canción: la indiferencia del ser humano hacia su especie. Esto me llevó a plantear una pieza basada en el seguimiento de … un outsider. No quería llevar el videoclip a un terreno moralista, si no que he preferido utilizaruna estética más bien sobria, sin demasiados artificios: cámara en mano, actor y localizaciones reales, para tratar de construir así un retrato directo del personaje. Un relato que no tiene ni un inicio ni un final claro, porque la idea es que el videoclip sea una especie de reflejo poliédrico inacabado, desde donde nuestro personaje, como individuo, se nos proyecta como parte integrante de la sociedad”.