El videoclip con porno gay explícito y parafilias de Brendan Maclean que sigue en Youtube

El cantante y actor australiano Brendan Maclean es conocido por canciones electropop como ‘Stupid’ o ‘Hugs Not Drugs (or Both)’ y por haber aparecido en ‘El gran Gatsby’ de Baz Luhrmann (interpretaba a Klipspringer). A partir de este año, Maclean será conocido por el brutal videoclip con porno explícito que acaba de presentar para uno de sus singles recientes, ‘House of Air’.

El videoclip para ‘House of Air’, que recuperamos de nuestros foros, se presenta abiertamente como un “estudio antropológico de la semiótica y taxonomía del hombre gay y su conducta sexual”. Este repasa diferentes códigos de identificación homosexual (como la ropa) y retrata a varios chicos jóvenes practicando sexo de varias formas, desde la simple felación al beso negro pasando por el bondage o parafilias como la lluvia dorada, el “fisting” o la cropofilia. Todo esto a través de una estética pop muy cuidada más propia del formato en el que se presenta que del porno habitual.

Youtube no debe haberse enterado de la presencia de este vídeo en su plataforma todavía, pues este continua accesible para todo el mundo a tres días desde su publicación el pasado 30 de enero y sumando visitas, de las que cuenta ya cerca de 89.000. El vídeo lo tiene todo y más para ser un hit en Pornhub, pero en Youtube no puede decirse que pinte mucho. De momento aquí está y ojo, la canción, incluida en el EP de Maclean, ‘funbang1’, editado el año pasado, está hasta bien.