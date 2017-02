Las quedadas en Halloween para ver la segunda temporada de ‘Stranger Things’ se contarán por millones

Pocas veces se ha visto una revolución similar en torno a una serie, pero esta la ha merecido toda por cásting, guión, música y desarrollo. ‘Stranger Things‘ es una de las series clave de nuestros días y hoy es el gran día en el que conocemos al fin qué día se producirá su regreso. Durante meses se rumoreó que la fecha de emisión sería el próximo 16 de marzo de 2017 en base a un tuit de Netflix, pero no era cierto. Durante el descanso de la Super Bowl se ha revelado un tráiler de la serie que sitúa su fecha de emisión en Halloween. Suponemos, pues, que la segunda temporada de la serie estará al completo online el 31 de octubre. Adivinamos que las quedadas para ver la serie del tirón se contarán por millones si recordamos lo importantes que son para ‘Stranger Things’ valores como la familia moderna y sobre todo la amistad. La serie se situará en octubre de 1984 y por lo que vemos en el nuevo tráiler, los guionistas quieren “girar el mundo”, ¿una referencia al otro mundo en el que dejamos a Eleven?

Los títulos de los 9 nuevos episodios son aquellos sintagmas que encontramos en el primer teaser de esta segunda temporada: Madmax, The Boy Who Came Back to Life, The Pumpkin Patch, The Palace, The Storm, The Pollywog, The Secret Cabin, The Brain y The Lost Brother. Eso sí, se ha advertido que los nombres de los capítulos podrían cambiar.

Los niños de ‘Stranger Things’ han sido noticia en estos meses por motivos musicales. Finn, a quien entrevistábamos el año pasado, ha hecho una versión de Mac De Marco y Gaten y Caleb la han hecho de Alaska y los Pegamoides. Bueno, más o menos.

‘Stranger Things’ triunfaba en los premios del Sindicato de Actores y Winona Ryder era noticia hace justo una semana por las mil y una caras que fue capaz de poner durante el bonito discurso de David Harbour.