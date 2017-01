Winona Ryder lo flipa

Este domingo se ha celebrado en Los Ángeles una nueva edición de los Premios de Sindicato de Actores (SAG), pero el mayor protagonista el día siguiente no está siendo ninguna de sus películas o series premiadas, como ‘Moonlight’, ‘La La Land’ o ‘Manchester frente al mar’, sino la actriz Winona Ryder de ‘Stranger Things’.

El reparto de ‘Stranger Things’ se hizo anoche con el premio a Mejor reparto de drama en televisión y Ryder, que interpreta a la sufrida madre Joyce Byers en la serie, apareció junto a varios intérpretes de la misma (incluido todo el reparto adolescente) para recogerlo. La cara de Winona, incrédula, es un poema desde el principio y se torna una montaña rusa de emociones durante el discurso de David Harbour (el sheriff Jim Hopper) ante el micrófono, inspirado en las protestas en aeropuertos de este domingo por la prohibición a inmigrantes de Donald Trump.

Según ECartelera, Ryder desconocía el contenido del discurso de Harbour, pero sus diferentes caras a lo largo de su discurso son para el recuerdo. “Este discurso es para vosotros, que os tomáis vuestro arte en serio y creéis de verdad, como yo, que la gran interpretación puede cambiar el mundo”, expresa el actor. “Este premio es un grito de guerra de los grandes hombres y mujeres que van más a fondo y luchan contra el miedo, el egocentrismo y la exclusividad en una cultura predominantemente narcisista para desarrollar una sociedad más empática y comprensiva”.

Recuerda nuestra charla musical con Finn Wolfhard (Mike Wheeler en ‘Stranger Things’), por cierto, también visiblemente emocionado con el discurso de Harbour.

Winona Ryder’s face is everything. pic.twitter.com/MnbRdb5ofm

— THE LINE OF BEST FIT (@bestfitmusic) January 30, 2017