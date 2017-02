Cosmen Adelaida se apropian de Wild Nothing como antesala de su nuevo álbum

La banda madrileña Cosmen Adelaida publicará en las próximas semanas su álbum de regreso tras el fabuloso ‘La foto fantasma‘. Fue su segundo disco largo de estudio, que resultaba ser uno de los mejores discos de 2014 para nuestra redacción y la confirmación, tras años de promesas, de que estaban listos para la primera divisón del pop rock independiente estatal. Hoy, al fin, podemos avanzar en exclusiva algunos detalles de su continuación.

Tres años después, la banda regresa con nuevas canciones y una formación restaurada, en la que su primer bajista, Marcos Domínguez, vuelve a ocupar el puesto que durante un tiempo recayó en el solicitado Luis Fernández (Los Punsetes, Juventud Juché). Su tercer álbum, que se publicará el 24 de marzo, ha sido producido una vez más por Paco Loco y “profundiza en los matices más oscuros y psicodélicos de su estilo, sin dejar de lado su particular habilidad por las canciones directas de pop romántico con destellos brillantes y festivos”, según su sello, El Genio Equivocado. “En su próximo disco Cosmen Adelaida siguen desarrollando su particular ‘saudade’, esa añoranza de lo que pudo ser y no fue, e incluso de lo que fue y ya no será más. En él encontraremos nostalgia y remordimientos, éxtasis y desengaño, rabia y piel de gallina, envueltos en su ambiente sonoro vintage”, aseguran.

Aunque ya hemos podido escuchar al completo el álbum (solo adelantamos que no decepcionará lo más mínimo a sus seguidores y que seguro les llevará a ganar nuevos adeptos), aún hay que esperar para que podáis escuchar alguna de sus canciones. Eso sí, a modo de suculento aperitivo, hoy estrenamos una bonita y melancólica adaptación al castellano del tema ‘Chinatown’ de Wild Nothing, que Cosmen han preparado especialmente para un amigo que pasa por momentos difíciles. Con esa perspectiva, su letra suena a emocionante abrazo.

Fotografía cedida por el grupo, obra de Pedro Agustín.