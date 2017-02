La justicia decide que la verdadera Kylie es Minogue y no Jenner

Desde abril de 2014, cuando Kylie Jenner, conocida por su aparición en el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, intentaba registrar la marca “Kylie”, existía un enfrentamiento legal entre ella y la Kylie de toda la vida, Kylie Minogue, por quedarse con la marca “Kylie”. Según informa Daily Mail, la justicia ha fallado a favor de la Minogue. El caso es más confuso de lo que pueda parecer si recordamos que Kanye West alguna vez ha sugerido algún “featuring Kylie” y que ambas pueden coincidir en eventos de moda, suelen o pueden lanzar colonias o muñecas sobre sí mismas, etcétera.

Suponemos que el argumento de Kylie Jenner tendrá que ver con el hecho de que Kylie no es una deidad en Estados Unidos como sí lo es en Reino Unido o Australia. Sin embargo, hay que recordar que su debut, llamado precisamente ‘Kylie’, sí fue disco de oro en Estados Unidos, y que ‘Fever’ fue incluso platino en este país en 2001 después de que ‘Can’t Get You Out Of My Head’ llegara al número 7 del competitivo Billboard Hot 100. Entonces Kylie Jenner tenía solo 4 años, pero seguramente no los responsables de la justicia que han fallado en favor de Minogue.

Curiosamente, no es la única crisis que Minogue ha tenido con su nombre últimamente. Hace solo una semana el prestigioso diario The Guardian jugaba con la idea de que la cantante tomara el apellido de su novio Joshua Sasse, pasando a llamarse Kylie Sasse si se casaba, como había aparecido en la prensa rosa. Sin embargo, unos días después se conocía la ruptura de la pareja, pues Joshua Sasse está saliendo con la actriz española Marta Milans. Minogue ha escrito en Instagram: “Gracias por todo vuestro amor y apoyo en este reciente capítulo de mi vida. Gracias por vuestro cariño y comprensión con la noticia de que Josh y yo hemos decidido tomar caminos separados. Sólo queremos lo mejor el uno para el otro mientras encaramos nuevos horizontes”.

Kylie sacará disco este año bajo el paraguas de BMG. Se espera que sea un disco de “pop, grande, bueno y clásico”.

Os dejamos con un vídeo lleno de Kylies.