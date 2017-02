Color y geometría iluminan ‘La hermandad’, lo nuevo de Bastante

Hace dos años hablábamos aquí de Bastante, una banda de Barcelona que entonces lanzaba su debut, un ‘Verter el vacío’ que, en contra de la tendencia del pop rock alternativo estatal, acogían en canciones como ‘TDA’ u ‘Hombre veleta’ ciertos ecos de los mejores 80, con Radio Futura o Ciudad Jardín como posibles referentes.

Ahora ya tienen listo su nuevo álbum y llegan con una mayor decisión para alcanzar aún más público. El disco se llama ‘Gala’ y cuentan de él que “la banda barcelonesa ha avanzado hacia un sonido mucho más brillante, alegre y colorido. Melodías y ritmos bailables aderezados con letras angulosas y sombreadas entre diálogos de guitarra. Es una evolución vital, el dejar atrás aquello que no nos permite andar con ligereza y el disponernos a agarrar lo bueno que la vida nos ha de ofrecer”. No esconden que la influencia de Television, Talking Heads, The Strokes, Vampire Weekend, The Smiths o The Velvet Underground pueden entreverse en él.

Hoy en JENESAISPOP acogemos el estreno de ‘La hermandad’, primer single de este disco. Una canción que sorprende inmediatamente por su gancho, inmediatez y frescura, redoblado por un ingenioso vídeo, imaginativo y potente visualmente. El grupo aparece sobre fondos llenos de color interpretando el tema, pero la imagen se deforma geométricamente creando efectos caleidoscópicos sugerentes y divertidos.

‘Gala’ estará disponible en tiendas y plataformas de streaming a partir del próximo viernes, 10 de febrero.