‘Where’s the Revolution’ de Depeche Mode: ¿una canción estimulante o una pregunta que se vuelve contra ellos mismos?

Parte de la redacción evalúa el nuevo single de Depeche Mode, presentación de su disco ‘Spirit’, a la venta en marzo. Este año lo presentarán en España únicamente en Bilbao BBK Live, cuyos abonos cambian de precio este 9 de marzo.

“Cuenta Dave Gahan en Rolling Stone que el año pasado le impresionó ver a su hija llorando tras la victoria de Trump, aclarando que tanto él como Martin Gore viven en América. ‘Spirit’ será, por tanto, el disco político de Depeche Mode, presentado por un single que, aparte de preguntarse “dónde está la revolución” en su mismo título, hace referencia a la opresión que ejerce la religión en el pueblo o al abuso de derechos. ¿Y qué decir de ese ambiguo “They manipulate and threaten / With terror as a weapon”? La pena es que todas estas buenas intenciones se quedan en eso. James Ford poco ha podido hacer más allá de comprobar que todo estaba en su sitio y que las máquinas que usar eran las correctas. Cuando llega el pobre estribillo de la canción, el texto se vuelve contra Depeche. “Where’s the revolution? / Come on, people / You’re letting me down”, cantan los autores de ‘Never Let Me Down’. Y parece que se lo estén cantando a sí mismos”. Sebas E. Alonso.

“Sin ser uno de sus mejores singles (decir que el listón está alto es un eufemismo) y pese a andar justo de fuerza (quizá sea por esa cadencia ritmo tan tan pausada que caracteriza la carrera de los británicos en los últimos años), quiero ver en ‘Where’s the Revolution’ unos ecos de ‘Personal Jesus’ en el uso de guitarras y en los giros melódicos de su estribillo que resultan estimulantes de cara a ‘Spirit’. Que ya es”.”. Raúl Guillén.

“‘Where’s the Revolution’ me suena muy a tema random de los Depeche Mode de-las-últimas-épocas. Si me cuentan que es una canción de relleno de ‘Delta Machine’ o ‘Songs of the Universe’ me lo creo. De hecho, un colega me comentaba que, directamente, las estrofas eran las de ‘Corrupt’. Vale que es reconfortante volver a escuchar la voz de Dave Gahan (aun mancillada por el autotune/vocoder/lo que sea). Los coros góspel en el estribillo a lo ‘I Feel You’ están bien. La atmósfera oscura también; retrotrae a ‘Violator’. Pero en general no transmite nada; como single le falta garra. Ya sé que a estas alturas no van a parir ningún nuevo clásico, pero esto es demasiado mediocre para ellos. Especialmente si se trata de la carta de presentación de un nuevo disco: ‘Songs of the Universe’, por ejemplo, es flojísimo, pero… ¡qué gran canción es ‘Wrong’!”. Mireia Pería.