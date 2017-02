Confirmada la segunda temporada de ‘The OA’ que sí necesitábamos

“No me queda muy claro qué partes son verdad y qué partes mentira de todo lo que pasa”, se pregunta nuestro usuario danimz en el foro de ‘The OA’ (con “spoilers”), la serie que llegaba el pasado mes de diciembre a Netflix. Este forero la definía muy acertadamente como “un WTF continuo”.

Ahora Netflix confirma que hay segunda temporada, una idea con la que se ha especulado desde el principio, y que dividirá al público. Pocas veces se ha visto al respetable tan dividido entre quienes la defienden como buen producto de ciencia ficción con elemento mágico, perfecto como entretenimiento para las pasadas navidades, y entre quienes la consideran uno de los mayores timos de la televisión reciente. También se han escuchado muchas voces que piden que la serie deje de ser comparada con ‘Stranger Things’.

La confirmación de esa segunda temporada es una buena noticia, pues el final de la primera era lo suficientemente abierto como para que el público no entone un unánime “eye rolling” y además, de esta manera, los guionistas tendrán la posibilidad de pensarse mejor hasta dónde quieren llevar el juego de fantasía y realidad y de mejorar/redondear el producto. Quizá una segunda temporada es necesaria para que el mundo decida si ‘The OA’ es una revelación o un timo.

De momento no se ha puesto fecha a la segunda temporada de esta serie de Brit Marling (no es hermana de Laura Marling) y Zal Batmanglij (sí es hermano de Rostam, ex Vampire Weekend, y autor de la banda sonora de ‘The OA’), que ha contado con la participación de la cantautora Sharon Van Etten. Pero sí se ha compartido un muy austero teaser.