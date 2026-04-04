Zara Larsson aclara sus palabras sobre los charts y Taylor Swift

Zara Larsson, que prepara un remix de su disco ‘Midnight Sun‘ en el estilo del álbum de remixes de ‘brat’, solo que con artistas mujeres, ha concedido una entrevista a The Guardian en la que ha hablado de su gran año comercial y también de su compromiso político y social, defendiendo a Chappell Roan como víctima de misoginia y a Robyn como víctima de edadismo.

En un punto de la conversación, Larsson cuenta que su sello, Epic Records, quiere que lance un single del disco de remixes de ‘Midnight Sun’ antes de publicarlo, y que ella no está de acuerdo: «Arruina el proyecto y el roll-out específico que he planeado». Larsson cree que su sello está demasiado preocupado por los números e indica que ella ya ha superado la necesidad de intentar ser número 1 constantemente. Y declara: «Ya no me interesa el juego de las listas. A nadie le interesan las listas de éxitos salvo a la gente de la industria y quizá a los fans de Taylor Swift».

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Sus palabras no han tardado en circular por redes, con algunos interpretándolas como una crítica encubierta a la autora de ‘The Life of a Showgirl‘, quien es conocida por sus estrategias de marketing, lanzando decenas de versiones distintas del mismo disco.

Quizá temiendo la ola de odio swiftie que ha afectado recientemente a artistas como Bruno Mars, Larsson ha cortado por lo sano matizando sus palabras en una story de Instagram, aclarando que en ellas no hacía otra cosa que elogiar a Taylor Swift: «He dicho que nadie mira las listas salvo la gente de la industria y los fans de Taylor Swift porque nadie juega sus cartas como Taylor Swift. Ella es literalmente la que mejor lo hace y todo el mundo lo sabe. Mis palabras no son la pulla que creéis que es».

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Zara también ha aclarado que sí le interesan, en parte, las listas de éxitos: «Dije eso porque siento que ahora mismo tengo un valor cultural que antes nunca he tenido, pero aún no estoy en la posición de influir en los charts de ninguna manera». Larsson ha añadido que intentará lanzar portadas diferentes de su siguiente disco y ha aclarado también que «puedes ser un gran artista y no estar en listas», aunque ha indicado que, por supuesto, desea ser número 1, rogando al público que haga número 1 su single ‘Midnight Sun‘.

Podcast: El gran éxito comercial y la conciencia política de Zara Larsson