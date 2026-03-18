Bruno Mars se defiende de la ola swiftie

Bruno Mars es la última víctima de los fans de Taylor Swift. En los últimos días ha circulado un polémico Reels cuya veracidad se desconoce. Billboard ha investigado sobre la existencia de dicha cuenta sin éxito, concluyendo que si existió, se ha borrado por completo.

El Reels estaba escrito supuestamente por unos fans de BTS. En él se incluían unas imágenes de Taylor Swift bailando en ‘The Eras Tour’ con el siguiente texto: «En serio, ¿cómo se ha hecho famosa? El privilegio blanco es una locura. Imaginad dónde estaría una persona asiática sin talento, como ella». Bruno Mars aparece teóricamente entre las personas que le dieron «like» a esta publicación.

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La ola de odio hacia Bruno Mars, ridiculizando por ejemplo las ventas de la primera semana de su nuevo disco ‘The Romantic’ en comparación a las de Taylor, ha sido tal, que el cantante ha decidido responder.

En un tuit en respuesta a una cuenta llamada Pop Flop -ver para creer-, Bruno Mars ha escrito: «Taylor siempre me ha apoyado y ha sido muy amable conmigo. Solo tengo amor para ella».

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Una manera educada de decir que él no le ha dado «like» a tal publicación, si es que tal publicación existió en absoluto.