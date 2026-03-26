Críticas al nuevo Snape de ‘Harry Potter’: ¿mal casting o racismo?

La nueva serie de HBO basada en el universo de Harry Potter ha lanzado su primer teaser, en el que ha mostrado prácticamente la totalidad del casting principal, a excepción de Voldemort. Inmediatamente, las redes se han llenado de reacciones y opiniones de todo tipo. La mayoría de estas, críticas negativas dirigidas hacia el cambio racial del personaje de Severus Snape, interpretado por el actor Paapa Essiedu.

Esto recuerda directamente a los numerosos casos de racismo encubierto haciéndose pasar por una supuesta defensa del trabajo original. Pasó con el fichaje de Halle Bailey como Ariel en ‘La sirenita’ de 2023 o con el de Rachel Zegler en la última versión de ‘Blancanieves’ y ha vuelto a ocurrir con el personaje de Severus Snape. Partimos de que este es descrito en los libros como un hombre de «piel pálida». Hasta ahí todo bien. ¿Qué implicaciones podría tener este cambio en la trama? Ninguna, ¿no?

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Ahí es donde el caso de Severus Snape se vuelve interesante. A diferencia de los dos ejemplos mencionados, el casting de Paapa Essiedu sí que podría levantar algunas cejas en algunos puntos de la historia. Si tenemos en cuenta que Essiedu es el único actor negro de toda la serie, al menos por lo que se sabe de momento, entonces durante los eventos de ‘El cáliz de fuego’ Harry Potter acusará de robo al único profesor negro de todo Hogwarts. Okay. También hay que recordar el bullying que recibe por parte del padre de Potter, que… ¿le cuelga de un árbol?

Vamos a ver. ¿Será que el público tiene razón esta vez? ¿Estarán intentando hacer un favor genuino a la serie, sin intenciones racistas? No lo parece. En estos momentos, el meme más viral es un vídeo hecho con IA que muestra al Snape de Essiedu usando una pistola en vez de una varita mágica. Como estos, decenas de variaciones. Lo cierto es que el teaser ha reavivado el hate hacia esta decisión de casting, pero para el actor no es nada nuevo.

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Tan solo hace unos días, Essiedu hizo una entrevista con The Times en la que declaraba que recibir un mensaje como «renuncia o te asesino» no era nada fuera de lo normal: «La realidad es que, si miro Instagram, veré a alguien diciendo: ¡Voy a ir a tu casa y te voy a matar», contó. «Aunque espero que todo salga bien, nadie debería tener que pasar por esto por hacer su trabajo. Mucha gente se juega la vida trabajando. Yo interpreto a un mago en Harry Potter», concluyó.

Pese a todo lo que ha rodeado la conversación sobre ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, desde el casting de Paapa Essiedu hasta las declaraciones tránsfobas de JK Rowling, lo más probable es que la serie de HBO sea todo un éxito porque a la mayoría del público poco le importan estas cuestiones.

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Por otro lado, el teaser es todo lo que los fans esperaban, mostrando la vida antes de la magia de Potter, la carta de Hogwarts, el nuevo Hagrid de Nick Frost, las instalaciones de la escuela y, por supuesto, el trío protagonista. Aun sin una fecha concreta, se sabe que la nueva serie de Harry Potter se estrenará durante las navidades de 2026.

Just for comparison's sake, this is what was released 25 years ago as the first ever teaser for Harry Potter. https://t.co/Me4gu99udb pic.twitter.com/VT1Q4uoOUS — Ankit Jhunjhunwala (@fuzzyyarns) March 25, 2026

NO ESTOY LLORANDO, NO ESTOY LLORANDO. pic.twitter.com/wdkLzCzA8q — El Profeta (@EiProfeta) March 25, 2026