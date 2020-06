Arca contesta a los mensajes binaristas de J.K. Rowling, que vuelve a ser acusada de transfobia

J.K Rowling, autora de la serie de libros más vendida de toda la historia, ha vuelto a ser noticia por expresar un discurso de tintes claramente tránsfobos. La escritora ya protagonizó una polémica similar el año pasado cuando defendió públicamente a una experta fiscal que había sido despedida de su posición después de publicar varios tuits que promovían el binarismo de género, y que después llegó a declarar: “mi creencia es que el sexo es un hecho biológico” (sic), “y que es inmutable: existen dos sexos, el masculino y el femenino”.

Este fin de semana ha sido Rowling quien ha hecho hincapié en esta idea: “Si el sexo (biológico) no existe, entonces no existe la atracción entre dos sexos; si el sexo (biológico) no existe, la realidad vivida por todas las mujeres en todo el mundo es borrada”. La escritora ha señalado que ama y respeta a las personas trans, pero que, a su vez, ser mujer ha condicionado su vida y “ha vivido consecuencias” por ello. “Borrar el concepto del sexo (biológico) elimina la posibilidad para muchas (mujeres) de hablar sobre sus vidas de manera significativa”, ha indicado la autora. En otro tuit, Rowling ha burlado el titular de un medio que habla sobre lograr “un mundo post-COVID-19 más igualitario para las personas que menstrúan”.

Los mensajes de J.K. Rowling han sido recibidos con sorpresa y decepción por sus seguidores, que se han dirigido a la escritora para explicar que los conceptos de sexo biológico y género son distintos y que el consenso científico no avala el binarismo de género. Entre las personalidades que han decidido contestar a Rowling se encuentra la productora Arca, que ha compartido la siguiente reflexión: “Las mujeres que han pasado la menopausia no menstrúan, por lo que limitar la definición de “mujer” a “personas que menstrúan” condena todavía más al ostracismo a las mujeres que han pasado por la menopausia del concepto de feminidad”. Por su parte, Shannon Purser, intérprete del hit ‘Sunflower’, ha sido más dura: “Eres una vergüenza. ¿El mundo se está enfrentando al supremacismo blanco y a la brutalidad policial y tú decides utilizar su enorme plataforma para repartir carnés de género?”

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020