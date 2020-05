Arca da los detalles de ‘KiCk i’ y pasa una noche decadente en el vídeo de ‘Time’

Arca anuncia al fin los detalles de su nuevo álbum, ‘KiCk i’, filtrado ya hace tiempo. Sale el 26 de junio “digitalmente” y cuenta con un portadón obra de Carlota Guerrero (Solange, Rosalía), el artista Carlos Sáez y la propia Alejandra Ghersi y con las anunciadas colaboraciones de Rosalía en ‘KLK’ y Björk en ‘Afterwards’, además de las de SOPHIE en ‘La Chiqui’ y Shygirl en ‘Watch’.

La productora venezolana ya había adelantado el sucesor de ‘Arca‘, uno de los mejores discos de 2017, con el espectacular y futurista videoclip de ‘Nonbinary’, la pista que abre el largo, y hoy es turno de escuchar la siguiente, que también llega con su vídeo correspondiente.

Mucho más estructurada como canción pop que ‘Nonbinary’, ‘Time’ vuelve a ser una producción de sonidos abstractos y atmosféricos de Arca, si bien sus pulsos tenues y misteriosos pueden recordar al trabajo de Jenny Hval, y sus distorsiones vocales a los últimos Animal Collective. Una composición 100% marca de la casa, en cualquier caso, cuyo videoclip retrata una noche de decadencia transcurrida en las calles de Nueva York.

Tracklist de ‘KiCk i’:

01 Nonbinary

02 Time

03 Mequetrefe

04 Riquiqui

05 Calor

06 Afterwards [ft. Björk]

07 Watch [ft. Shygirl]

08 KLK [ft. Rosalía]

09 Rip The Slit

10 La Chíqui [ft. SOPHIE]

11 Machote

12 No Queda Nada