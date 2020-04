Arca, a punto de parto, y también una Venus futurista, en el vídeo de ‘Nonbinary’

Arca empieza era con el lanzamiento de ‘Nonbinary’, el primer single de un nuevo disco que sigue sin fecha de lanzamiento, pero del que ya se sabe que se titulará ‘KiCk i’ y que contará con las colaboraciones de Björk y Rosalía, entre otras.

La artista venezolana, que recientemente compartía con JENESAISPOP sus canciones favoritas para pinchar, presenta una de sus típicas composiciones abstractas: en este caso unas percusiones agresivas le sirven de vehículo para recitar un mensaje de orgullo propio ante los ataques de una persona no identificada: “no me importa una mierda lo que pienses, puede que me me debas algo, pero no me conoces” o “soy especial y tú no puedes decirme lo contrario” son algunos de sus pasajes.

El vídeo de ‘Nonbinary’ también es típicamente propio de Arca en su búsqueda del impacto: recuperando la imaginería industrial y futurista de la portada con la que Arca presentaba su single de 62 minutos, el vídeo nos muestra a la artista a punto de parto en una habitación de hospital rodeada de esqueletos robóticos y con sus conocidas zancas mecanizadas, y después ante un enorme concha en lo que es parece una recreación de la Venus de Botticelli. Al final, dos Arcas discuten entre ellas en una escena que la artista ya había adelantado en sus redes: es la misma de la que Rosalía extraía un audio que después incorporaba a su actuación en los Latin Grammys del año pasado.