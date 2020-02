Las 5 canciones favoritas de Arca para su DJ set: de Frank Ocean a un gatito ronroneando

Después de ofrecer una interesante actuación en el festival Sónar de Barcelona digna de nuestra sección “revelación o timo”, Arca ha vuelto esta semana a la actualidad musical con un “single” de 67 minutos de duración nada menos que sirve de antesala a la publicación de su nuevo disco, que ha de suceder a uno de los mejores de 2017 y del que tendremos noticias próximamente como la propia artista ha confirmado en sus redes sociales.

La autora de ‘Desafío’ ofrece este viernes un DJ set de 4 horas en la sala Razzmatazz de Barcelona que promete ser otro reflejo fascinante de su mundo musical, en el que caben sonidos de absolutamente todo tipo, del foclor sudamericano a la música electrónica más caótica y experimental pasando por hitazos de Azealia Banks. Acompañada por los visuales de Carlos Sáez, Arca pinchará una selección de temas desde las 21.00 hasta la 1 de la madrugada y lo mejor es que sus sets suelen ir más allá de la mesa de mezclas para transformarse en verdaderos “shows”. ¿Algunos de sus secretos musicales mejor guardados? La artista nos comenta 5 uno por uno.

Ayya / Second Mistake

“Este compilado de PAN tiene temas bellísimos. Esta canción me parece súper emotiva; sugestión de lo antigravitacional”.



Baby Keem / BULLIES

“Me sé la letra de memoria, me divierte mucho cantarla en voz alta caminando por la calle sola e imaginándome que debo parecer la loca del barrio. Eso sí, una loca que canta una canción alegre, la loca que esparce brillito por ahí. ¡Me da tanta vida el mood de este tema…!



Frank Ocean / In My Room

“Esta canción me pone de buen humor, me encanta la elegancia que tiene el ritmo de la parte vocal, y me parecen bellísimas las micromelodías que aparecen sobre este beat trancao a medida que canta Frank Ocean”.



“Cat Purr: 1 Hour ASMR”

“En Spotify hay una grabación de una hora de un gato ronroneando. De nada”.



ILKAE / Noncompete Loop

“He seguido a Ilkae desde que tengo como 15 años, me parece brillante cómo crea sistemas rítmicos y armónicos que se descomponen y se reorganizan a partir de aquella entropía musical que se fomenta en lo lúdico dentro de la experimentación sónica”.