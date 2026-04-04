¿Cuál debería ser el próximo single de RAYE?

RAYE ha lanzado uno de los claros candidatos a aparecer en todas las listas de los mejores discos de 2026 con ‘THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE‘, un ambicioso segundo álbum que se rebela contra la cultura de la inmediatez, ofreciendo un sinfín de géneros musicales que tropiezan unos con otros, y una experiencia conceptual inspirada en el dramatismo del teatro musical.

‘THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE’ está siendo el Disco de la Semana en JENESAISPOP y acaba de entrar directamente al número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido, la primera vez que un disco de RAYE lo consigue (el primero, ‘My 21st Century Blues‘, quedó en el puesto 2 en 2023, bloqueado por Shania Twain). En Estados Unidos se espera que el disco debute en torno al top 15.

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Hoy nos preguntamos cuál debería ser el siguiente single de ‘THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE’. ‘Where Is My Husband?‘ ya fue número 1 en su momento y sigue arriba, ‘Nightingale Lane’ ha llegado al top 20 y ‘Click Clack Symphony‘ con Hans Zimmer sube esta semana al puesto 11, nada mal para una composición tan peculiar. Es decir, ‘Click Clack Symphony’ es ahora mismo la prioridad de RAYE, pero, cuando llegue el momento de lanzar el cuarto single, Rachel Keen no anda corta de opciones.

Porque ‘Beware.. the South London Lover Boy’ ofrece una faceta parecida a ‘Where Is My Husband?’, e ‘I Know You’re Hurting’ una similar a ‘Nightingale Lane’, y no tenemos muy claro que RAYE desee reivindicar con ‘Life Boat’ tan pronto su pasado dance, nosotros proponemos ‘The WhatsApp Shakespeare’ por ser emblemática de la propuesta del disco, pero también diferente.

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‘The WhatsApp Shakespeare’, la Canción del Día de hoy, cuenta una “tragedia” romántica contraponiendo dos conceptos muy lejanos en el tiempo: el autor de ‘Romeo y Julieta’ -obra mencionada en la letra- y las redes sociales. Así narra la historia de un embaucador que enamora a Keen con grandes versos escritos vía mensaje de móvil, pero que después resulta ser un mujeriego con varias novias escondidas. RAYE descubre que es la “séptima de las actrices principales” en esta película, en uno de los varios momentos del disco que recurren al metacomentario: la canción reflexiona sobre sí misma y sobre el álbum en general.

Y también muta, porque ‘The WhatsApp Shakespeare’ es, en principio, una de las canciones de ‘THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE’ más inspiradas en el R&B y el hip-hop del disco anterior, recordando por su lugubridad a temas como ‘Flip a Switch’. Eso sí, aún se integra en el álbum utilizando texturas orquestales.

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RAYE se mueve como pez en el agua en este sonido, sacándose ganchos de la manga como un mago que saca trucos de un sombrero. Sin embargo, ‘The WhatsApp Shakespeare’ también es metamusical y, en la parte correspondiente al puente -la de las siete actrices-, la canción se transforma de golpe en una big band que vuelve a revelar la dimensión performativa del tema. A largo del disco, estamos presenciando un drama musical tan épico como irónico: es evidente que, detrás de toda la hipérbole y el dramatismo de ‘The WhatsApp Shakespeare’ y del disco en su conjunto, hay también una gran dosis de humor.

¿Cuál debería ser el singe nº4 de RAYE? Beware.. the South London Lover Boy

I Know You're Hurting

Life Boat

Otra

The Whatsapp Shakespeare

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