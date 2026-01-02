RAYE sube al nº1 de Reino Unido con ‘Where is My Husband!’

El éxito de ‘Where is My Husband!‘ de RAYE fue inmediato desde su lanzamiento. No solo en Reino Unido, sino también a escala global sus streamings han sido excelentes y solo recientemente el tema ha marcado un máximo histórico en la tabla global de Spotify, escalando hasta el quinto puesto. Suma más de 324 millones de reproducciones solo en Spotify, en tres meses.

Sin embargo, ‘Where is My Husband!’ ha necesitado 15 semanas para llegar al número 1 de singles en Reino Unido. ¿Qué se lo ha impedido? Sobre todo, Taylor Swift, que ha monopolizado el liderazgo en Reino Unido durante semanas con ‘The Fate of Ophelia‘. Después llegaba la Navidad, y los clásicos navideños desplazaban ‘Where is My Husband’ hasta el 48º puesto.

Era previsible que, una vez pasada la fiebre navideña, la canción de RAYE recuperara posiciones en el ranking británico. Sin embargo, este viernes ‘Where is My Husband’ no iguala su pico en el top 2 de UK, sino que lo supera, ascendiendo a la primera posición. Por ahí dicen que la canción tiene un toque navideño. ¿Habrá tenido eso que ver?

Curiosamente, no es la primera vez que RAYE consigue un número 1 en Reino Unido justo después de las fiestas. Esto es exactamente lo que pasó con ‘Escapism.’ en 2023. La diferencia es que aquel era un número 1 compartido con su artista invitada, la rapera 070 Shake, mientras que ‘Where is My Husband!’ es un número 1 en solitario, el primero de la carrera de Rachel Keen, por raro que pueda parecer.

En Reino Unido ‘Where is My Husband!’ ya es Disco de Platino, pero el éxito de la canción es universal, pues el tema ha entrado en listas de todo el mundo. Entre sus mejores posiciones, el tema ha llegado al número 2 en Irlanda, al 3 en Alemania, al 5 en Australia o al 6 en Suecia. En Estados Unidos ha llegado al puesto 37, de momento. En España su mejor posición ha sido un número 54.

‘Where is My Husband!’ ha sido una de las mejores canciones de 2025, tanto para la redacción de JENESAISPOP como para los lectores. Os recordamos que la gira de RAYE de 2026 pasa por España en unos meses: la fecha es el 13 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

