Las mejores canciones de 2025 para el público de JNSP

‘Berghain‘ de Rosalía con Björk e Yves Tumor es la mejor canción de 2025 para los lectores de JENESAISPOP, como lo es para la web. La carrera por el número 1 ha sido muy ajustada contra ‘Abracadabra‘ de Lady Gaga, pero ‘Berghain’ finalmente se ha impuesto. Curiosamente, Rosalía y Lady Gaga son top 1 y top 2, respectivamente, para el público, tanto en la lista de canciones como en la de discos. Os recordamos que el Anuario 2025 de JENESAISPOP sigue disponible en la tienda oficial.

En un honroso tercer lugar tenemos a Ethel Cain con ‘Nettles‘, quienes algunos consideráis ya una de las canciones de vuestra vida. Marina se coloca en cuarto lugar con ‘Cuntissimo‘ y Rigoberta Bandini en quinto con ‘Centro de gravedad permanente‘, cerrando el top 5.

El público aupáis muy claramente ‘Da Me’ de Bad Gyal, también una de las canciones más votadas, y un puñado de piezas que no figuran en el Anuario, como ‘Walk of Fame’ de Miley Cyrus, ‘Type Dangerous’ de Mariah Carey o ‘Mejor que vos’ de Lali con Miranda!.

Los votos vuelven a estar tremendamente repartidos, particularmente para Rosalía, que coloca hasta seis pistas de ‘LUX’ entre las canciones más apoyadas por al menos dos personas. ‘La Yugular’, en especial, recibe una cantidad importante de votos. De la misma manera, aunque Lady Gaga triunfa especialmente con ‘Abracadabra’, de ‘Mayhem’ apoyáis también ‘Garden of Eden’ y ‘Vanish into You’, mientras que Bad Bunny coloca tanto ‘NUEVAYOL’ como ‘Baile inolvidable’. Lorde recibe puntos especialmente para ‘What Was That’ y ‘Current Affairs’, que no ha sido un single de ‘Virgin’, pero es clara «fan favorite».

Como apunte, os recordamos que ‘Tengo un pensamiento‘ de Amaia no aparece en este recuento porque ya lo hizo en el del año pasado. De todas formas, la canción de Romero que recibe más sufragios en 2025 por parte del público, es ‘M.A.P.S.’.

De entre las casi 200 canciones propuestas, llama la atención la ausencia de votos suficientes para ‘Manchild’ de Sabrina Carpenter, ‘Malibu’ de rusowsky o ‘Sports car’ de Tate McRae, que quedan fuera. Han sido tantos y tan diversos los votos, que la lista final queda condensada a 35 canciones. Estas son las que han recibido apoyos significativos por e-mail y a través de los foros, de al menos dos personas. ¡Gracias a todos por participar y nos vemos en 2026!

1.- Rosalía / Berghain

2.- Lady Gaga / Abracadabra

3.- Ethel Cain / Nettles

4.- Marina / CUNTISSIMO

5.- Rigoberta Bandini / Centro de gravedad permanente

6.- RAYE / Where is My Husband!

7.- Rosalía / La Yugular

8.- Rosalía / La Perla

9.- Bad Gyal / Da Me

10.- Bad Bunny / Baile inolvidable

11.- Chappell Roan / The Subway

12.- Aitana / 6 de febrero

13.- Taylor Swift / The Fate of Ophelia

14.- Rosalía / Magnolias

15.- Lorde / What Was That?

16.- Rosalía / Mio Cristo Piange Diamanti

17.- PinkPantheress / Stateside

18.- Amaia / M.A.P.S.

19.- Bad Bunny / NUEVAYOL

20.- Rosalía / Reliquia

21.- FKA twigs / Striptease

22.- Lorde / Current Affairs

23.- Mariah Carey / Type Dangerous

24.- Miley Cyrus / Walk of Fame

25.- Perfume Genius / It’s a Mirror

26.- Wolf Alice / Bloom Baby Bloom

27.- Addison Rae / Fame is a Gun

28.- Addison Rae / Headphones On

29.- Pulp / Spike Island

30.- Lady Gaga / Vanish Into You

31.- Doja Cat / AHHH MEN!!!

32.- Guitarricadelafuente / Tramuntana

33.- Lali, Miranda! / Mejor que vos

34.- Tame Impala / My Old Way

35.- CMAT / EURO-COUNTRY

